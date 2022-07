Uomini e Donne, la rabbia di Armando Incarnato: “Vergognatevi, falliti!”

Lo sfogo del noto cavaliere: “Il fatto che sia in un contesto televisivo non vi consente tutto questo schifo”

Anche Armando Incarnato conosciuto dal pubblico per essere uno dei protagonisti del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi, fa i conti con i leoni da tastiera. Nelle scorse ore il cavaliere del trono over si è lasciato andare a uno sfogo per le critiche che si trova a leggere sui social, visto che si è fatto sentire tramite un nuovo post condiviso nel suo profilo Instagram scrivendo:

“Il fatto che io sia in un contesto televisivo non vi consente tutto questo schifo, vergognatevi falliti del c***!”.

Il protagonista del trono over perde la pazienza sui social: “Vi sentite in diritto di giudicare”

I personaggi famosi spesso vengono presi di mira sui social dagli hater, e nelle scorse ore non è passata di certo inosservata ai tanti telespettatori di Uomini e Donne, la dura replica del cavaliere Armando Incarnato agli insulti ricevuti. Quest’ultimo ha inserito il suo sfogo nella didascalia di una sua nuova foto, e ha scritto le testuali parole facendo capire di aver perso la pazienza:

“Vi sentite in diritto di giudicare, offendere, minacciare e addirittura augurare la morte, di sentenziare sui figli, sulla famiglia e su tutto quello che ho”.

Una gran parte di utenti della rete si sono schierati dalla sua parte, e i seguenti sono soltanto alcuni commenti: “Sei unico”, “Concordo!”, Bravo, tutta la mia comprensione”, “Fregatene”, “Auguri per tutto. Non pensarli proprio”. C’è però anche chi continua ad attaccarlo, facendogli dei rimproveri: “Caro, ma perchè non dici come mai la gente ti ha augurato tutte queste brutte cose? Avete visto i video dove guida in moto e si fa anche i video ad una velocità pazzesca? Oppure quello dove sempre con la moto supera tutti sulla corsia d’emergenza? Ecco la morte no ci mancherebbe, ma visto che è un personaggio pubblico dovrebbe insegnare bene non male”, “E’ quello che ho detto, però essendo lui un personaggio pubblico certe cose non le deve fare”.

Armando Incarnato, frecciatina da un ex volto di U&D: “Gioca con il suo personaggio”

Intanto non sfugge la risposta che il chiacchierato cavaliere ha dato a chi gli ha chiesto: “Scusa metti la tua vita in tv e sui social, cosa ti aspettavi?”, ovvero la testuale: “Offese, minacce e insulti?”. Intanto di recente Stefano Torrese un ex cavaliere in un’intervista concessa a PiùDonna.it a Fralof ha lanciato una chiara frecciatina allo storico protagonista della trasmissione pomeridiana di Canale 5: