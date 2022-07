Valeria Fabrizi e la gravissima perdita subìta: “Vissuto momenti difficili”

Valeria Fabrizi ricorda il marito scomparso e confessa: “Ho attraversato momenti molto difficili”

Valeria Fabrizi è conosciuta dai più giovani per essere la Suor Costanza di Che Dio ci aiuti, attualmente tra l’altro è sul set per le riprese della nuova stagione, ma l’attrice e cantante dalla lunga carriera è nota anche per la sua storia d’amore con Tata Giacobetti, cantante e membro del Quartetto Cetra scomparso prematuramente nel 1988 a causa di un infarto. Ed in occasione del centenario della nascita dell’artista e delle celebrazioni che la sua Roma gli riserverà, l’attrice ha concesso una lunga intervista al magazine Gente dove ha raccontato la sua storia d’amore e come è riuscita a trovare la forza di rialzarsi dopo la sua morte:

“La forza che mi aiutato a superare i momenti difficili me l’hanno data mia figlia e la mia professione.”

L’attrice ricorda il marito scomparso Tata Giacobetti: “È stato l’uomo ideale”

Nonostante siano passati molti anni dalla morte di Tata Giacobetti, il suo ricordo per Valeria Fabrizi è ancora vivo. L’attrice, infatti, durante l’intervista al magazine su menzionato ha tratteggiato il marito definendolo l’uomo ideale:

“Non so bene definirlo. È stato molto, è stato tutto. Direi ideale. È stato un marito attento, accudente, protettivo e mi ha rispettata come donna e come artista… Era un cuore generoso.”

L’attrice ha anche aggiunto che dopo la sua morte non si è mai più innamorata nonostante i corteggiatori non le siano mai mancati. Dall’unione dei due artisti sono nati due figli Giorgia ed Alberto scomparso a pochi mesi, l’attrice ha definito il marito un padre meraviglioso e innamoratissimo della figlia.

Che Dio ci aiuti 7: l’attrice torna a vestire i panni di Suor Costanza

Vita privata a parte, Valeria Fabrizi è un volto amato e apprezzato dal pubblico di Rai1. Non solo perché di recente ha partecipato a Ballando con le stelle come concorrente ma soprattutto per essere Suor Costanza in Che Dio ci aiuti, fiction di successo trasmessa da Rai1 con protagonista Elena Sofia Ricci, giunta già alla sue settimana stagione. Le novità sulle prossime puntate sono tante tra cui anche l’arrivo nel cast di un volto famoso di Don Matteo.