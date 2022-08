Adriana Volpe, frecciatina a Sonia Bruganelli: “Io non temo il pubblico”

L’ex opinionista del GF Vip confessa: “Non temo il pubblico, anzi, è la mia forza”

Sembra non placarsi la sequela di frecciante che Sonia Bruganelli e Adriana Volpe si lanciano di continuo per mezzo social o stampa. Insomma, tra le due non corre buon sangue e si era capito fin dagli esordi della loro avventura comune nei panni di opinioniste del Grande Fratello Vip su Canale 5. Ora al settimanale Nuovo Tv l’ex conduttrice de I Fatti Vostri replica che “Non temo il pubblico, anzi, è la mia forza e non ho odiatori seriali al contrario di molti”.

Adriana Volpe commenta l’arrivo di Orietta Berti come opinionista: “E’ una fuoriclasse”

Le mancava solo il reality show condotto da Alfonso Signorini: Orietta Berti è la nuova opinionista insieme a Sonia Bruganelli. Quest’ultima non è andata per nulla d’accordo con Adriana Volpe quindi si spera che possa andare d’amore e d’accordo con la cantante. L’ex conduttrice Rai ci ha tenuto a dire cosa ne pensa della sua sostituta: “E’ una fuoriclasse che abbraccia un pubblico trasversale”. Le piace molto, deve ammettere, e sarà sicuramente un valore aggiunto al programma. D’altronde è un pezzo insostituibile di tutte le famiglie italiani oltre a essere una donna straordinaria e molto simpatica.

Grande Fratello Vip: Giovanni Ciacci riceve gli auguri della sua amica

E all’amico Giovanni Ciacci l’ex opinionista del reality cosa ha detto? “Gli auguro di entrare in casa assaporando appieno ogni istante”. D’altronde è un’esperienza che può cambiare la vita, riaccendere carriere e tanto altro ancora, oltre a essere anche una valvola di sfogo non indifferente. Lo invita, peraltro, di circondarsi di persone che ama e che stima, trovando sin da subito una sua zona di comfort, instaurando legami che possano durare anche al di fuori dell’esperienza televisiva che molto probabilmente potrebbe durare da settembre a maggio 2023. Giovanni Ciacci vuole portare dentro la casa un grande messaggio e chissà se il pubblico sarà pronto a recepirlo. Nel frattempo Adriana Volpe ha dichiarato che non pensa più al GF Vip, che ormai è un periodo chiuso della sua vita, nonostante gli abbia dato tantissimo.