Alfonso Signorini rompe il silenzio sul cast del GF Vip: “Ecco chi ci sarà”

Pamela Prati nel cast della prossima edizione del reality show vip? Parla il popolare conduttore

Da 30 luglio a 10 agosto Simona Ventura e il suo compagno e giornalista Giovanni Terzi conducono l’evento a Rimini La Terrazza della Dolce Vita. Numerosi gli ospiti che verranno intervistati dalla coppia. Ieri ospite d’onore è stato Alfonso Signorini. E ovviamente la popolare conduttrice non ha potuto esimersi dal chiedergli qualche informazione in più sul cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, visto che è stato lui stesso ad aver dato qualche indizio sui social su alcuni concorrenti. Quest’ultima gli ha fatto notare che si è fatto insistentemente il nome della popolare soubrette sarda come possibile concorrente vip, che tornerebbe in Tv in pianta stabile dopo ‘il caso Mark Caltagirone’. A tal proposito il presentatore non ha voluto sciogliere le riserve, non facendo però mistero che il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani è probabile: “Se mi chiedi se Pamela Prati sarà al Grande Fratello Vip ti dico fuochino…”

Grande Fratello Vip anticipazioni, Alfonso Signorini svela: “Ci sarà Ginevra Lamborghini? Fuochino”

Successivamente Simona Ventura, sempre a questo evento a Rimini, ha colto la palla al balzo per chiedere al conduttore del reality show vip se nel cast della prossima edizione ci sarà anche la sorella di Elettra Lamborghini, come rumoreggiato in queste ultime settimane. E anche stavolta il conduttore della trasmissione non ha nascosto che la possibilità di vederla nella casa più spiata dagli italiani è molto concreta: “Ginevra Lamborghini? Fuochino…” E pare ci siano ottime possibilità di vedere nella Casa di Cinecittà anche Antonino Spinalbese, come ha fatto capire chiaramente il conduttore:

“Antonino Spinalbese acqua fuoco o fuochino? Che pa**e! E con questo ti ho già risposto…”

Si segnala che anche una popolare tiktoker ha lanciato un appello a Signorini, nella speranza venga accolto.

Alfonso Signorini non lo nasconde: “Le sorprese saranno tante”

Il conduttore del GF Vip 7 ha poi tenuto a dare un’importante anticipazione a Simona Ventura. Cosa ha detto? Ha dichiarato che ci sono ancora diversi nomi di peso che nessun rumor ha riportato, aggiungendo che le sorprese non mancheranno:

“I veri colpi non sono stati ancora annunciati e ce ne sono parecchi in questo cast…”

A chi si riferirà il direttore del magazine Chi?