Alfonso Signorini incassa un nuovo no per il GF Vip: “Non sono adatta”

Grande Fratello Vip, Gessica Notaro non sarà concorrente: “Non credo di essere la persona adatta”

La donna è finita purtroppo sotto i riflettori anni fa dopo essere stata aggredita dal suo ex fidanzato, il quale l’ha sfregiata con l’acido. Quest’ultima però non ha mai perso la voglia di vivere, tanto che ha anche partecipato alla tredicesima edizione di Ballando con le stelle ben figurando. In quest’ultimo periodo sono circolate online diverse indiscrezioni su una sua eventuale partecipazione alla prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Sarà vero? A fare chiarezza su tutta questa faccenda ci ha pensato lei stessa sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. In questa occasione ha dapprima rivelato di essere stata contattata dalla produzione, e successivamente non ha nascosto di aver detto no perchè crede di non essere la persona adatta per affrontare un programma del genere:

“Ho rifiutato tutti i reality show che mi hanno proposto non per partito preso, ma perchè non credo di essere la persona adatta…”

Alfonso Signorini ha ricevuto un nuovo no dalla popolare soubrette: “Preferisco seguire il reality da casa”

Gessica Notaro, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Nuovo, dopo aver rivelato che non parteciperà alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, nel cui cast pare ci saranno due ex di Temptation Island, ha anche colto la palla al balzo per fare un’altra rivelazione. Di cosa si tratta? Non ha fatto mistero di aver sempre guardato il reality show e di essersi spesso e volentieri divertita nel seguire le gesta dei concorrenti, visto che molti di loro sono anche suoi amici:

“Preferisco seguirli da casa e nel farlo mi diverto anche molto, visto che spesso ci sono amici e colleghi che vi partecipano…”

Insomma una cosa è certa: purtroppo i telespettatori non vedranno la showgirl nella casa più spiata dagli italiani.

Gessica Notaro e i suoi progetti futuri: “Vorrei fare uno show comico”

Successivamente il giornalista del settimanale Nuovo ha chiesto alla giovane showgirl sfigurata dall’ex fidanzato con quale programma vorrebbe tornare in Tv dopo aver partecipato a Ballando con le stelle, visto che non ha intenzione di fare nessun reality show. E quest’ultima, con la sua proverbiale schiettezza, non ha fatto mistero di voler fare un programma comico tipo Zelig o Colorado Cafè:

“So bene che il pubblico, pensando a quello che mi è capitato, non si aspetterebbe di vedermi in quella veste: ma a me piacerebbe lanciare il messaggio che puoi sempre ridere nelle cose che ti capitano…”

La ragazza ha poi rivelato che ognuno di noi ha problemi, ma se si cambia atteggiamento nell’affrontarli si può sempre dare una svolta alla propria vita.