GF Vip 7 anticipazioni: due ex di Temptation Island nel cast? Ecco chi sono

Luciano Punzo e Valeria Liberati potrebbero entrare nella casa di Cinecittà: dove li abbiamo già visti

Continuano a non fermarsi, le indiscrezioni sul cast della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Nelle scorse ore a svelare l’identità di due probabili concorrenti ci ha pensato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, facendo sapere che a fare il loro ingresso nella casa di Cinecittà potrebbero essere Luciano Punzo e Valeria Liberati, noti al pubblico per aver partecipato al programma Temptation Island che questa estate non è andato in onda.



Prese in considerazione le passate candidature di due ex volti del programma estivo? Lo scoop

Nella giornata di oggi è circolato l’ennesimo rumor, sui vip che potrebbero prendere parte al Grande Fratello Vip 7. A svelare uno scoop non è stato il conduttore del reality attraverso un nuovo indizio lanciato sul suo profilo Instagram, ma Alessandro Rosica, un famoso esperto di gossip, spoilerando l’entrata quasi certezza nella casa più spiata dagli italiani di Luciano Punzo e Valeria Liberati, due ex volti di Temptation Island. Si tratta di un modello napoletano che ha partecipato anche a Pechino Express nel 2020, e di una ex concorrente appunto del reality estivo che per almeno otto edizioni ha visto al timone Filippo Bisciglia. La giovane influencer che lo scorso febbraio ha pubblicato il suo primo libro, nel 2020 si era candidata proprio per partecipare al programma di Alfonso Signorini in un’intervista concessa a SuperGuida Tv: “Mi piacerebbe partecipare perchè sarebbe una bella esperienza”. Anche il modello napoletano a settembre del 2021 invece aveva ammesso di voler fare questa esperienza televisiva: “Se dovessi partecipare mi divertirei moltissimo. Porterei soltanto allegria”.

Il probabile concorrente del GF Vip avvistato con la sua ex: la recente segnalazione

Intanto a proposito del modello napoletano, c’è chi continua a chiedersi se la sua storia d’amore con Manuela Carriero è veramente giunta al capolinea. A far pensare il contrario è stata una recente segnalazione arrivata all’influencer napoletana Deianira Marzano. In particolare uno dei tanti utenti della rete avrebbe avvistato il modello e la sua ex insieme a mangiare un gelato con la figlia di lui. Non sono mancate critiche indirizzate all’ex coppia, come la testuale: “Ma infatti per me stanno insieme ovviamente, e vogliono solo prendere in giro gli altri per far parlare di sè che è un anno che non li calcola nessuno. Chi si è lasciato non fa pure le dirette come loro”.