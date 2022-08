Alfonso Signorini sul GF Vip ammette: “Ho corso rischi davvero grossi”

Grande Fratello Vip, il conduttore lo rivela solo adesso: “Sono un incosciente”

Alfonso Signorini si è fatto intervistare da Simona Ventura in occasione dell’evento La Terrazza Della Dolce Vita. E dopo aver ammesso che c’è la concreta possibilità di vedere Pamela Prati, Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini nella casa più spiata dagli italiani, ha anche colto la palla al balzo per fare un’altra rivelazione. Di cosa si tratta? Non ha fatto mistero di aver rischiato grosso nel momento in cui ha accettato la sfida di condurre la versione vip del reality show:

“Ho rischiato molto sulla mia pelle, non era facile. Io sono anche molto incosciente e non mi sono reso conto dei rischi a cui sono andato incontro…”

Alfonso Signorini fa una confessione: “Ho stravolto il reality show”

Il conduttore, sempre in questa intervista rilasciata a Simona Ventura, non ha poi nascosto che dal giorno in cui ha deciso di condurre il Grande Fratello Vip ha sempre avuto un unico obiettivo. Quale? Stravolgere il format, e c’è riuscito in pieno:

“Lo volevo stravolgere e l’ho fatto. Non era facile perché il pubblico da 20 anni era abituato a seguire un programma completamente diverso…”

Signorini, che ha dato qualche succosa anticipazione sul cast del GF Vip, ha poi dichiarato che non è stato neppure semplice prendere il posto di Ilary Blasi, che tanto bene ha fatto nelle prime tre edizioni: “Non era facile vedere per la prima volta in un reality un conduttore uomo…”

GF Vip, il conduttore fa un’importante precisazione: “Non mi sono per nulla stancato”

Alfonso Signorini ha poi svelato alla conduttrice che nonostante le ultime edizioni del reality show siano state infinite non si è stancato proprio per nulla, anzi:

“Ho questa energia e ho dei trucchi. Non sono riti satanici, ma tipo che nel giorno diretta non parlo del programma e non voglio sapere nulla…”

Successivamente ha ammesso di non avere il tempo di guardare la diretta su Mediaset Extra e Mediaset Infinity, anche se ovviamente gli autori lo tengono sempre aggiornato: “Ho un report giornaliero che arriva sulla mia email…Così io leggo il riassunto di ciò che è successo….”