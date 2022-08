Alfonso Signorini dopo l’incontro con Ilary Blasi: “L’ho trovata incaz*ata”

“L’ho trovata più incaz*ata che triste”, le parole inaspettate su Ilary Blasi

Sta per volgere al termine l’estate di Alfonso Signorini che a settembre tornerà al timone del Grande Fratello Vip, per un’edizione che potrebbe allungarsi fino alla primavera come lo scorso anno. Dopo aver ricaricato le pile, il conduttore ha raccontato sulle pagine del settimanale Chi, da lui diretto, di essere pronto per ritornare in città alla routine invernale. Ha voluto però rendere partecipi i suoi lettori di quello che è accaduto in queste settimane e svelare un dettaglio proprio sulla separazione che ha tenuto banco per tutta l’estate: quella tra Francesco Totti e la moglie. Dopo la smentite incrociate di questo inverno infatti, alla fine l’addio c’è stato e continua a riempire la pagine dei giornali. Il giornalista ha raccontato di aver incontrato la conduttrice dell’Isola questa estate e con lei a Cortina si è fatto molte risate. Ha anche svelato:

“L’ho trovata più incaz*ata che triste per le sue ben note vicende sentimentali”.

Alfonso Signorini ha trovato l’amore? “Questa estate mi ha fatto battere il cuore”

Arrivato alla fine dell’estate il conduttore ha voluto fare un bilancio e, oltre a parlare di Ilary Blasi e di come sta adesso, ha lanciato un gossip proprio su se stesso:

“Questa estate mi ha fatto battere il cuore ed erano anni che questo non succedeva”.

Segno che il conduttore del Grande Fratello Vip ha trovato finalmente l’amore? Lui non ha voluto specificare e ha dichiarato: “Non chiedetemi di più perchè sono fatti miei”. Le sue parole però non sono di certo passate inosservate e hanno solleticato la curiosità dei fans. Quel che è certo è che le settimane trascorse in montagna, nella sua casa di Cortina, e a Mykonos hanno arricchito il direttore.

Noto conduttore svela: “L’alternanza di alti e bassi è la cifra della mia vita”

L’estate è stata generosa per Alfonso Signorini che ha ricordato le serate con gli amici, le chiacchierate spensierate e quelle più serie e ha sottolineato di essere riuscito a staccare la spina, a vivere giorni spensierati. Ha ricordato le serate trascorse a Cesenatico con amici in grado di “mescolare argomenti impegnativi e pop”. “L’alternanza di alti e bassi è ormai la cifra della mia vita” ha ammesso. Intanto ferve l’attesa per il ritorno sul piccolo schermo della settima edizione del GF Vip che partirà il prossimo 19 settembre con tante novità e la partecipazione di Umberto Smaila in coppia con il figlio.