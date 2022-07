Giulia De Lellis massacrata da Dayane Mello: “Sei solo un pessimo esempio”

Giulia De Lellis soddisfatta dei suoi enormi progressi sulla sua pelle: “Non è stato semplice”

Nelle scorse ore la popolare influencer ha pubblicato tre sue foto su instagram: una in cui è truccata, una in cui è senza trucco e un’altra del periodo in cui soffriva tantissimo di acne. Con queste foto ha voluto dimostrare a tutti i progressi che è riuscita a fare sulla sua pelle, non facendo mistero di essere estremamente soddisfatta. Successivamente ha voluto dare alle sue supporter un prezioso consiglio, qualora avessero il suo stesso problema:

“Volevo solo dirvi che se vi fa soffrire, ogni tanto piangete ed urlate..È normale. Se volete mettere chili di make up, un filtro in più, fatelo! Se non riuscite a guardavi allo specchio quel giorno, cambiate stanza…”

La ragazza ha poi aggiunto che sicuramente passerà, ma è anche normale avere difficoltà nell’accettarsi. Ovviamente le persone si sono subito precipitate a commentare questo suo post facendole i più sinceri complimenti per la grande perseveranza avuta. Tra loro c’è però chi non ha speso parole al miele nei suoi confronti: Dayane Mello.

Dayane Mello ci va giù pesante con la popolare influencer: “Hai strumentalizzato”

La popolare modella di origini brasiliane, dopo aver letto questo post di Giulia De Lellis, non ha voluto affatto sperticarsi in complimenti, ma anzi ha colto la palla al balzo per sferrarle un bell’attacco ben assestato. Cosa ha detto? La ragazza ha rivelato di pensare che questo suo discorso sia semplicemente una strumentalizzazione:

“Bel discorso strumentalizzato per pura pubblicità, ma poi vive nel trucco facendosi photoshop…”

La ex gieffina brasiliana, che è finita recentemente al centro del gossip, ha poi dichiarato di pensare che nel momento in cui si fanno certi discorsi bisognerebbe comportarsi di conseguenza: “Quando si fanno questi discorsi bisogna poi essere e fare veramente così…”

L’influencer presa di mira dalla modella brasiliana: “Non è un gioco”

Dayana Mello ha poi concluso questo suo post lanciando l’ultima frecciata velenosa a Giulia De Lellis, sulla quale sono circolate tante illazioni su una sua presunta gravidanza. Difatti l’ex gieffina ha rivelato che soffrire di acne non è certo una bella cosa e c’è anche chi vive dei veri e propri incubi per questo: “Non è un gioco, ci sono persone che vivono anche incubi. Pessimo esempio…” Si segnala che al momento l’influencer ha preferito non rispondere alla modella, forse per evitare di alimentare le polemiche.