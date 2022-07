Elodie, tutta la verità sul suo rapporto con Emma Marrone: “L’ho delusa”

Scritto da Alessio Cimino , il Luglio 18, 2022 , in Musica

La popolare cantante viene allo scoperto: “Ecco come sono adesso i miei rapporti con Emma Marrone”

Elodie è stata recentemente ospite nel programma condotto da Peter Gomez su Nove, La Confessione. Ed in questa occasione ha parlato del suo lavoro, dell’amore e dei suoi progetti futuri. Ad un certo punto ha anche colto la palla al balzo per parlare dei suoi rapporti con la popolare cantante salentina, che all’inizio della sua carriera ha creduto tanto su di lei. Tuttavia ad un certo punto la loro collaborazione è saltata e sono stati tanti i rumor ad aver rivelato che tra loro ci sarebbero stati dei dissidi. Qual è la verità? A tal proposito la giovane artista di Bagno a mezzanotte ha rivelato che ha capito di voler lavorare da sola deludendola molto:

“Ci vogliamo molto bene, ma l’ho delusa…Sai quando qualcuno fa tanto per te e poi dici ‘io voglio fare un’altra cosa’, perché io semplicemente volevo lavorare da sola…”

Elodie sulla sua collega fa una confessione: “Avevamo idee completamente diverse”

La giovane artista, sempre in questa intervista rilasciata a Peter Gomez a La Confessione, ha poi dichiarato di essere stata costretta in qualche modo ad interrompere la collaborazione con Emma Marrone, la quale ha avuto una piccola disavventura ad uno dei suoi concerti, perchè avevano idee completamente diverse:

“Avevo un mio modo di vedere le cose e in mente che cosa avrei voluto fare. Che è molto diverso da quello che lei aveva in mente…”

La cantante, che sarà ospite a La Notte della Taranta su Rai1, ha poi tenuto a precisare che comunque siano andate le cose tra loro i rapporti sono rimasti più che buoni: “Ci vogliamo molto bene sicuramente, anche se sono stata un po’ ingenua nel modo di approcciarmi…”

Emma Marrone, la giovane collega chiarisce: “Abbiamo la nostra vita”

Elodie ha poi concluso questa sua lunga intervista asserendo che ogni volta che ha modo di incontrare la giovane artista salentina è ben felice di scambiarci quattro chiacchiere, aggiungendo però che ormai ognuna ha la propria vita: “Quando ci incontriamo ci raccontiamo e ci aggiorniamo ma ognuno ha la propria vita…” La ragazza ha poi parlato della sua vita sentimentale, non nascondendo il fatto che Marracash sarà con tutta probabilità la persona che amerà di più in tutta la sua vita: “Chi verrà dopo non sarà mai all’altezza…”