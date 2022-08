Antonella Clerici lascia l’Italia? Arriva il suo chiarimento sulle indiscrezioni

La conduttrice di Rai1 non lascia l’Italia: “Ricostruzione dei giornali, smentisco!”

Nei giorni scorsi è stata lanciata una notizia bomba che ha fatto allarmare i fan e che riguarda la bionda conduttrice di Rai1 che è al timone di programmi di successo come È sempre mezzogiorno e The Voice Senior. Il settimanale Diva e Donna, infatti, ha lanciato l’indiscrezione che vedrebbe Antonella Clerici fuori dall’Italia nei prossimi anni e quindi lontana anche dalla tv. Ma come stanno realmente le cose? A fare chiarezza, adesso, è intervenuta la diretta interessata che sui social ha smentito il tutto, parlando di ricostruzione giornalistica e bollando il tutto come Fake-News. Insomma, i fan possono tirare un sospiro di sollievo, la loro conduttrice preferita non ha intenzione di lasciare l’Italia e la televisione.

Antonella Clerici rompe il silenzio dopo le indiscrezioni: “L’Italia resta casa mia”

Nel dettaglio la conduttrice e volto di punta di Rai1 nelle scorse ore ha chiarito attraverso una Instagram storia:

“Adoro la Normandia ma l’Italia resta casa mia! Smentisco questa ricostruzione giornalistica apparsa in numerosi siti web”

Ed a corredo di tale smentita ha allegato vari articoli di siti che riportavano l’indiscrezione del settimanale su citato. Il settimanale, infatti, assicurava che la conduttrice insieme alla sua famiglia sta trascorrendo le sue vacanze in Normandia, nel Nord della Francia ma è pronta a trasferirsi definitivamente lì nei prossimi anni, quando Maelle sarà più grande. Ed invece la Clerici ha subito chiarito che nonostante ami quei luoghi e soprattutto quel clima fresco non ha intenzione di lasciare il suo Paese.

The Voice Senior torna in onda in replica: anticipazioni sulla puntata di questa sera

Questa sera su Rai1 andrà in onda la replica della quinta puntata della seconda edizione dello show musicale condotto dalla conduttrice che vede in giuria Loredana Bertè, Orietta Berti, Gigi D’Alessio e Clementino. Si è ancora nella fase delle cosiddette ‘audizioni al buio’, ovvero i quattro giudici-coach ascolteranno le esibizioni dei vari cantanti over di spalle e, se convinti del loro talento, si gireranno per sceglierli. Nel frattempo, tuttavia, Antonella Clerici è già concentrata sul futuro, nella prossima stagione televisiva infatti il suo È sempre mezzogiorno sarà abbinato alla Lotteria Italia mentre nel suo privato sembrano sempre più vicine le nozze con Vittorio Garrone.