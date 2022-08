Oroscopo Branko della settimana: previsioni fino a giovedì 11 agosto 2022

Branko, oroscopo weekend e settimanale: le previsioni dal 5/6 all’11 agosto 2022

L’astrologo è tornato anche questa settimana sul magazine Chi per dare le sue previsioni. Andiamo qui di seguito a vedere cosa ha predetto sui primi segni dello zodiaco.

ARIETE: la fortuna mai come in questo periodo vi strizza l’occhio. Riuscirete a realizzare il vostro sogno per quanto riguarda l’amore.

TORO: discuterete più del dovuto con qualche parente, magari acquisito. Tensioni anche con qualche vostro collega a lavoro.

GEMELLI: attenti alle spese in casa. Evitate di rivelare più del dovuto sui vostri progetti futuri perchè le brutte sorprese sono sempre dietro l’angolo.

CANCRO: adesso che siete in vacanza basta davvero pensare al lavoro. Staccate con tutto e tutti perchè vi meritate un po’ di riposo.

Oroscopo di Branko dei prossimi sette giorni fino all’11 agosto: le previsioni segno per segno

Su Chi Branko, dopo essersi concentrato sui primi quattro segni dello zodiaco, ha dato le sue previsioni sulla fortuna, sull’amore e sul lavoro sul successivo gruppo di segni consultabili qui di seguito.

LEONE: è un periodo in cui non sarete granché spensierati in amore. Se dovete chiudere qualche rapporto non indugiate oltre.

VERGINE: sarà senza ombra di dubbio un agosto in cui avrete diverse sorprese. Attenzione perchè un amore potrebbe stravolgervi la vita.

BILANCIA: dietro l’angolo ci sono importanti progetti lavorativi. Cercate di rilassarvi il più possibile perchè tenderete sempre a stressarvi.

SCORPIONE: dopo un periodo non particolarmente facile finalmente riuscirete a vedere la luce in fondo al tunnel.

Oroscopo Branko settimanale fino all’11 agosto 2022: le previsioni sugli ultimi segni dello zodiaco

Branko ha concluso il suo oroscopo sul magazine Chi dando le previsioni sugli ultimi segni dello zodiaco ancora da prendere in considerazione (QUA per consultare l’oroscopo di una settimana fa).

SAGITTARIO: in questo mese continuerete a cercare in ogni campo. E’ giusto che curiate il vostro corpo, ma cercate di non esagerare.

CAPRICORNO: è giusto che adesso vi riposiate un po’, così da staccare una volta per tutte dalla normale routine.

ACQUARIO: c’è veramente tanta incertezza nel vostro futuro. Si consiglia di rimandare progetti particolarmente ambiziosi.

PESCI: se state cercando l’amore soffermatevi su una persona spiritosa, così qualche volta vi farete una risata.