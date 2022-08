Can Yaman e il flirt con l’attrice del Paradiso: ora parla Francesca Del Fa

Il paradiso delle signore, l’attrice di Irene rompe il silenzio sul gossip: “Mi ha infastidita”

Da mesi non si parla d’altro del presunto flirt tra Can Yaman e Francesca Del Fa, giovane attrice noto per il ruolo di Irene Cipriani nella soap di successo di Rai1. I due sono stati paparazzati sul finire di giugno al Festival del film in Sardegna, i presenti li hanno visti in atteggiamenti complici ed in piena sintonia da allora il gossip si è acceso con rumors ed indiscrezioni ma i diretti interessati non hanno mai rilasciato dichiarazioni in merito. Adesso, a rompere il silenzio è intervenuta l’attrice toscana che in un’intervista concessa a SuperGuidaTv che innanzitutto si è detta infastidita nell’essere al centro del gossip:

“Mi ha infastidito perché sono una persona molto riservata e preferisco parlare sempre del mio lavoro. Cerco di tenermi alla larga dal gossip e dalla cronaca rosa.”

Can Yaman e Francesca Del Fa stanno insieme? L’attrice glissa sul flirt

Se da una parte l’attrice che dà il volto ad Irene de Il paradiso delle signore ha ammesso, durante l’intervista, di essere infastidita dal gossip, dall’altra ha glissato alla domanda diretta, ovvero, se tra lei ed il divo turco ci sia del tenero. In molte intervista rilasciate anche di recente, colleghi e amici molto vicini l’hanno sempre descritta come una ragazza riservata e molto protettiva del suo privato. Nel frattempo, a causa del silenzio dei due attori siti e settimanali lanciano indiscrezioni contrastanti. Nel dettaglio sul settimanale DiPiù si legge: “Si dice sia scoppiata un’immediata simpatia ed anche la scintilla dell’attrazione.” Invece di tutt’altro avviso è Diva Donna che invece svela: “Can Yaman conduce vita da single. Nei giorni scorsi è stato avvistato a Forte dei Marmi solo in un locale”.

Gossip impazza tra il divo turco e l’attrice del Paradiso: la verità sul flirt

Insomma, al momento non è chiaro e certo se tra la bellissima Francesca Del Fa e l’affascinante Can Yaman ci sia un vera storia d’amore o solo un’amicizia e del resto, il silenzio dei due attori su tutta questa situazione non fa altro che aumentare il gossip. Si vedrà con il tempo se tra i due nascerà l’amore.