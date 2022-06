Can Yaman: salta Sandokan e si accende il gossip con un’attrice del Paradiso

Can Yaman, problema con il film Sandokan? Dagospia svela: “Perse le tracce”

Nei mesi scorsi era stato accolto con entusiasmo e attesa il remake del celebre film degli anni ’70 con protagonista Kabir Bedi che sarebbe dovuto essere interpretato dal giovane attore turco molto noto nel nostro Paese. Il condizionale però è d’obbligo perché pare che il progetto sia saltato definitivamente. Prima era stato Davide Maggio ad annunciare che c’erano dei problemi tra l’attore e Lux Vide, la casa di produzione. Adesso un ulteriore retroscena lo ha fornito Dagospia che ha rivelato come il bell’attore, in Sardegna per partecipare al Filming Italy, durante l’evento abbia evitato due persone: una era l’ex fidanzata Diletta Leotta e l’altro proprio Kabier Bedi in questo caso proprio per il progetto Sandokan di cui si sono perse le tracce.

Il paradiso delle signore, Francesca Del Fa (Irene) ha un flirt con l’attore turco?

Progetti saltati a parte, Can Yaman è al centro del gossip per il presunto flirt con un’attrice. Da giorni si mormora che il divo turco possa avere una storia d’amore con Francesca Del Fa, giovane attrice toscana che è nota al grande pubblico per via del suo ruolo di Irene ne Il paradiso delle signore adesso Giuseppe Candela sul sito citato sopra ha confermato questo gossip:

“Il bel Can ha trascorso molto tempo a chiacchierare con Francesca Del Fa, attrice della soap di Rai1…Un feeling che non è sfuggito ai presenti.”

Per il momento però entrambi gli attori tacciono e la Del Fa posta spesso sul profilo social foto dal set del Paradiso in compagni dei suoi colleghi.

Prossimi progetti dell’attore turco: salta Sandokan ma arriva Viola come il mare

Infine, mentre di recente su Can Yaman ha detto la sua l’attore indiano, per il bel divo turco sono previsti molti impegni per la prossima stagione televisiva. Se da una parte sembra ormai certo che è saltato il progetto legato al capolavoro letterario di Emilio Salgari, dall’atra è altrettanto certo che presto l’attore sarà protagonista di Viola come il mare fiction che verrà trasmessa il prossimo autunno su Canale5 con protagonista un’altra amata attrice Francesca Chillemi.