Can Yaman non si presenta al matrimonio di Demet Ozdemir: il motivo sarebbe…

Il noto attore non ha partecipato alle nozze della collega a causa del lavoro? Il possibile scenario

Nella giornata di ieri, domenica 28 agosto 2022, l’attrice Demet Ozdemir si è sposata con Oguzhan Koc, e ai tanti utenti della rete non è sfuggito un particolare, cioè l’assenza del suo collega Can Yaman, con cui avrebbe avuto un flirt stando a delle indiscrezioni diffuse prima di fidanzarsi con colui che è diventato suo marito. Stando a quanto ha riportato Fanpage al tanto atteso lieto evento non c’era l’attore turco, e al momento l’unico probabile motivo è il fatto che il noto 32enne ha molti impegni di lavoro.



La protagonista di DayDreamer si è sposata: Can Yaman ha rifiutato l’invito?

La famosa attrice Demet Ozdemir diventata famosa in Italia per essere stata una protagonista della soap opera Daydreamer-Le ali del sogno, il 28 agosto ha sposato Oguzhan Koc: la coppia in realtà avrebbe dovuto pronunciare il fatidico sì lo scorso giovedì, ma a causa del maltempo non hanno avuto altra scelta oltre a quella di posticipare. I due non sono stati fidanzati da poco, ma la loro relazione è venuta alla luce solamente un anno fa per essersi mostrati felicemente innamorati sui social. Prima di ufficializzare la sua storia d’amore, l’attrice si è trovata spesso al centro del gossip per le voci di un probabile filrt con il collega Can Yaman. Anche di recente c’è stata l’indiscrezione di un riavvicinamento tra i due attori: il ritorno di fiamma però poi è stato smentito dalla proposta di matrimonio tradizionale che l’amata 30enne ha ricevuto dal suo promesso sposo.

Come ha fatto sapere Fanpage, l’ex fidanzato di Diletta Leotta non è stato presente al giorno più importante della sua ex collega, e a quanto pare la ragione del presunto rifiuto sarebbe legata al troppo lavoro. A breve infatti presenterà la fiction “Viola come il mare” insieme a Francesca Chillemi a Venezia come ospite d’eccezione, e quindi questi preparativi potrebbero averlo portato a dare forfait al matrimonio. Tornando a parlare delle nozze dell’interprete di Sanem Aydin e il suo amato, le prime sono avvenute in Germania, poi hanno rinnovato le promesse in Italia, mentre hanno coronato il loro sogno d’amore in Turchia: la location scelta è quella in cui l’attore e cantante ha chiesto in sposa la sua dolce metà, ovvero un resort di lusso in uno dei quartieri più alla moda di Istanbul.

I protagonisti della nuova fiction di Canale 5 ospiti a Verissimo? L’indiscrezione

Secondo altre fonti, invece l’attore turco che non vede l’ora che arrivi il giorno della messa in onda su Canale 5 della nuova fiction “Viola come il mare” in cui è protagonista, non sarebbe proprio apparso nella lista degli invitati alle nozze dell’ex collega. Intanto stando a un rumor delle ultime ore, il 32enne e Francesca Chillemi a cui ha fatto una dedica improvvisa, potrebbero essere ospiti a Verissimo che tornerà a fare compagnia al pubblico dal 17 settembre. Il 6 dello stesso mese, invece i due attori saranno presenti al Festival del Cinema di Venezia.