Carmen Di Pietro avverte: “Le ragazze devono stare lontane da mio figlio”

Isola dei Famosi, l’ex naufraga gela suo figlio: “Non può avere fidanzate”

Carmen Di Pietro ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Diva e Donna parlando della sua vita dopo aver partecipato al reality show adventure condotto da Ilary Blasi insieme a suo figlio Alessandro Iannoni, il quale ha dovuto abbandonare anzitempo l’avventura per rimanere in pari con gli studi. E a proposito di quest’ultimo la soubrette ha colto la palla al balzo per lanciare un avvertimento chiaro e tondo a tutte le ragazze che potrebbero ronzargli intorno distraendolo dai suoi studi:

“Non voglio fidanzate per mio figlio…Punto e a capo…Allo stesso momento i figli sono gelosi di me…”

Carmen Di Pietro fa una confessione: “I miei figli non vogliono vedermi al fianco di un uomo”

Successivamente la popolare ex concorrente de L’Isola dei Famosi, sempre in questa intervista rilasciata sull’ultimo numero del settimanale Diva e Donna, ha dichiarato che anche i suoi figli Alessandro Iannoni e Carmelina non vogliono vederla al fianco di nessun uomo perchè troppo gelosi:

“Non vogliono un uomo accanto a me…La mamma non la vogliono dividere con nessuno…”

L’unico uomo che può stare al suo fianco è il suo ex compagno, nonché padre dei suoi due figli, come ha confessato in questa occasione la stessa soubrette, la quale ha fatto una confessione drammatica su sua figlia: “Non vogliono vedermi con nessuno a parte il loro papà Giuseppe, con cui tengo un bellissimo rapporto…”

La soubrette fa una rivelazione: “Gli altri naufraghi non mi capivano”

Carmen Di Pietro a Diva e Donna ha poi parlato della sua ultima esperienza a L’Isola dei Famosi. Ed in questa circostanza la showgirl ha rivelato che spesso e volentieri è stata presa di mira dagli altri naufraghi perchè ha storpiato diversi detti: “Non sempre mi capivano, mi prendevano in giro perchè storpiavo i detti…” L’ex naufraga ha poi dichiarato che nel momento in cui gli altri hanno capito che alla fine non si ricordava davvero i detti e non aveva attuato nessuna strategia per fare la simpatica per cercare di andare avanti il più possibile nel gioco non l’hanno più nominata:

“Non me li ricordavo davvero…Sta di fatto che non mi hanno più nominata e mi sono rassegnata a restare…”

E solo per un pelo non è riuscita a vincere il reality condotto da Ilary Blasi: “Ero sicura che sarei rimasta non più di due settimane…”