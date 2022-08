Carolyn Smith, le parole inaspettate per Milly Carlucci: “Tu sei…”

Conduttrice di Rai1 lancia un messaggio: la reazione di Carolyn Smith

Tornerà a colorare il sabato sera di Rai1 a partire dall’8 ottobre Milly Carlucci che è pronta la nuova edizione di Ballando con le stelle. In attesa del ritorno sul piccolo schermo la conduttrice si sta concedendo un po’ di relax e proprio in queste ore ha voluto lanciare un messaggio su Instagram ai suoi numerosissimi follower mostrandosi con una t-shirt e un cappello:

“Vi voglio augurare una giornata bellissima piena di gioia di serenità di sorrisi e soprattutto che questo periodo, che spero sia di riposo, sia un bel periodo per ricaricarci prima di iniziare tutto quanto da capo appena si riprende a lavorare”.

Parole d’affetto per il suo pubblico in attesa della nuova edizione del talent di Rai che si preannuncia ricco di sorprese e di protagonisti importanti. A commentare il video della signora di Rai1 è stata anche la giurate del talent della rete ammiraglia, sottolineando:

“Adoro il tuo look, sei rock”.

Carolyn Smith, vacanza bagnata in Sardegna: “C’è tanta pioggia ma tanto calore”

Intanto la giurata di Ballando con le stelle sta trascorrendo le vacanze in Sardegna con il marito, in attesa del ritorno in tv a ottobre. Il ferragosto per la coreografa è stato però segnato da un inconveniente: la pioggia. Su Instagram Stories ha immortalato tutto, compresa l’acqua sulla piscina ma non si è persa d’animo, commentando:

“C’è tanta pioggia ma tanto calore”.

Ha poi mostrato il buffet e il ristorante in cui ha trascorso il 15 agosto insieme al suo compagno di vita e a tanti amici.

Milly Carlucci al lavoro per la nuova edizione di Ballando con le stelle: “Ci saranno delle novità”

Elogiata da Carolyn Smith, confermata in giuria nella nuova edizione del talent di Rai1, la conduttrice di Sulmona non ha smesso di lavorare anche in questa calda estate 2022. Su Instagram infatti ha commentato:

“Abbiamo tantissimo entusiasmo, ci guida come se fosse il combustibile di un razzo”.

E sul talent di Rai1 ha anticipato: “Tra poco ci saranno delle novità delle cose”. Ha poi sottolineato che in queste settimane ci sono stati i casting e sono stati molti i vip provinati, ma non tutti faranno parte della rosa del programma. La conduttrice non ha voluto sbilanciarsi poi sui nomi dei protagonisti dello show di Rai1 anche se in queste settimane si è parlato di personaggi provenienti dalle soap pronti a mettersi in gioco nel ballo.