Caterina Balivo, un addio brucia ancora: “Perderla è stato uno choc”

“Lo shock per aver perso quella trasmissione mi ha convinto che si deve cambiare”, lo sfogo della nota conduttrice

È tornata in tv dopo due anni di assenza Caterina Balivo che questa sera debutterà con la sua nuova trasmissione Help – Ho un dubbio su Rai2. Senza peli sulla lingua ha raccontato sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni che, in questi anni di lontananza dalla tv, ha compreso la necessità di cambiare e inseguire i propri desideri anche nella professione:

“Ho presentato diversi programmi, ma l’unica trasmissione che non avrei mai lasciato perchè l’amavo tantissimo era Festa italiana”.

Poi la 42enne partenopea ha ammesso:

“Lo shock per aver perso quella trasmissione mi ha convinto che si può e si deve cambiare”.

La moglie di Guido Maria Brera ha dichiarato che ora, dopo aver appreso che “niente è per sempre”, cerca sempre di impegnarsi al massimo in quello che fa e dare il meglio di se stessa.



Caterina Balivo senza peli sulla lingua: “Sento il bisogno continuo di migliorarmi”

Sarà un ritorno in grande stile quello della conduttrice di Aversa sul piccolo schermo. Al timone di Chi vuole sposare mia mamma su Tv8, in autunno condurrà un game show su La7, Lingo, che andrà in onda prima del TG di Enrico Mentana. A partire da questa sera invece presenterà il nuovo show di Rai2 Help – Ho un dubbio. Insomma, un ritorno ricco di cambiamenti per la 42enne, impegnata in trasmissioni molto diverse da quelle condotte finora. Proprio su questo punto ha sottolineato:

“Quello di cui ho bisogno è di intraprendere progetti nuovi perchè sento il bisogno continuo di migliorarmi e di mettermi alla prova”.

Help – Ho un dubbio anticipazioni: come sarà il nuovo programma di Caterina Balivo

Andrà in onda in seconda serata su Rai2 la nuova trasmissione della conduttrice campana, slittata rispetto ai programmi originali, che vedrà protagonista di puntata in puntata un concorrente, una coppia o un gruppo di amici alle prese con una scelta difficile da compiere. Il pubblico in studio aiuterà il protagonista di turno a compiere la sua decisione, votando e sentendo anche il parere di amici e persone vicine al concorrente. Lo scopo del programma sarà anche quello di seguire le vite dei protagonisti e vedere se le scelte prese in trasmissione verranno effettivamente traslate nella vita reale e cosa avranno comportato.