Elena Morali spaventata: “Bolle sul corpo! Temo sia il vaiolo delle scimmie”

La nota showgirl preoccupa i suoi fan: “Sto aspettando l’esito di alcuni esami”

La nota showgirl Elena Morali, nelle scorse ore ha spiegato ai suoi fan la ragione per cui è stata poco attiva sui social. La fidanzata di Luigi Favoloso ha destato parecchia preoccupazione, per aver fatto sapere di avere un problema di salute tramite un post condiviso tra le storie del suo profilo Instagram:

“Ragazzi scusate l’assenza ma a causa di molte bolle sul mio corpo e una sensazione di fiacca, sto aspettando l’esito di alcuni esami fatti ieri sera”.

L’amaro sfogo dell’ex pupa: “La cosa mi spaventa perchè sono così lontana da casa”

Non è passato di certo inosservato, l’ultimo post pubblicato da Elena Morali in una storia di Instagram. La showgirl italiana dopo aver detto ai suoi follower di essere in attesa dell’esito di alcuni esami medici a cui si è sottoposta, si è lasciata andare a uno sfogo:

“Ho paura sia il vaiolo delle scimmie, e la cosa mi spaventa soprattutto perchè sono così lontana da casa“.

Poi l’ex concorrente de La Pupa e il Secchione Show ha promesso a tutti coloro che la seguono sui social di aggiornarli, non appena saprà il motivo per cui ha molte bolle sul suo corpo: “Fra poche ore dovrei avere il risultato, spero di aggiornarvi quanto prima”. Dopo qualche ora dopo aver sottolineato di non avere il vaiolo delle scimmie, è scesa nel dettaglio: “Pare sia entrata in contatto con una pianta molto pericolosa che si chiama Alianto, detta anche Albero del paradiso. La sensazione del malessere è migliorata, ma le bolle si sono trasformate in un rash cutaneo”.

Elena Morali e Luigi Favoloso quando si sposeranno? Le ultime dichiarazioni di lei

Intanto nei mesi scorsi, precisamente a maggio 2022, la showgirl si è raccontata in un’intervista concessa al Sussidiario.net e riguardo all’inaspettata proposta di matrimonio ricevuta dal fidanzato a La Pupa e il Secchione Show ha confessato: “Mi ha spiazzata, ed è stata una grande emozione. Poi finalmente si è deciso, era ora”. Alla domanda se ha già preparato le nozze ha risposto:

“Lui desidera sposarsi entro la fine dell’anno, quindi subito dopo l’estate, a settembre, ma ancora non abbiamo stabilito la data”.

L’ex pupa ovviamente ha parlato anche dell’esperienza vissuta nel format che Barbara d’Urso ha condotto su Italia 1: “Un percorso ricco di sorprese e tanti colpi di scena”. Riferendosi alla convivenza forzata con gli altri concorrenti con cui non sono mancate le discussioni, invece ha aggiunto: “Un’esperienza faticosa. E’ stato un periodo che ha messo a dura prova i miei nervi”.