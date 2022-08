Estate in diretta, confessione di Gianluca Semprini: “Mi vergogno se…”

Gianluca Semprini confessa: “Mi vergogno quando ricevo i complimenti”

Da lunedì al venerdì Roberta Capua e Gianluca Semprini tengono compagnia al pubblico di Rai1 al timone di Estate in diretta. Ed il conduttore che per anni è stato alla conduzione del telegiornale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TvMia in cui si è sbilanciato sulla sua esperienza alla conduzione, sul rapporto con la collega e soprattutto ha fatto una curiosa confessione che riguarda, ma non solo, anche la sua conduzione del programma di Rai1:

“Mi vergogno un po’ quando in pubblico mi fanno i complimenti. Mia moglie, però, dice che mi esce la ruota del pavone. Lei mi fa sempre tornare con i piedi per terra.”

Semprini, infatti, è sposato da anni con sua moglie Valentina e la coppia ha ben quattro figli.

Roberta Capua, la rivelazione del giornalista e conduttore: “Ci vogliamo molto bene”

Per il secondo anno consecutivo Rai1 ha deciso di consegnare il contenitore pomeridiano di Estate in diretta a Roberta Capua e Gianluca Semprini. Il motivo è intuitivo la coppia è ben assortita e complice e tutto ciò viene premiato dai telespettatori con degli ottimi ascolti mentre molti siti e giornali definiscono i due ‘una coppia vincente’. Spesso i due conduttori, in varie interviste, si scambiano attestati di stima. E Semprini, sempre stando alle brevi dichiarazioni rilasciate al settimanale TvMia (oltre a parlare della sua vita privata e del suo sconfinato amore per la famiglia) sul rapporto con la collega ha confessato:

“Roberta ed io siamo due persone diverse che si vogliono bene. In onda ci rispettiamo molto e riusciamo a trovare i punti di forza dell’altro, valorizzandoli.”

Estate in diretta, Gianluca Semprini ammette: “Ho scoperto un lato di me che non conoscevo”

Infine il giornalista e conduttore del programma di Rai1 ha ammesso in conclusione dell’intervista: “Condurre Estate in diretta è un’esperienza diversa dalla conduzione di un telegiornale. Con questo programma ho scoperto in me un lato televisivo che non conoscevo , più leggero, scherzoso e scanzonato. E devo dire che mi sento a mio agio.” Di recente il popolare giornalista è apparso sconvolto in diretta per delle immagini spaventose.