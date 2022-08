Estefania Bernal rompe il silenzio su Roger Balduino: “Relazione contaminata”

L’ex naufraga e il brasiliano si sono rivisti dopo il reality. Lei svela: “Non è andata per fidanzarci”

Estefania Bernal reduce dall’esperienza vissuta nel reality show basato sulla sopravvivenza condotto da Ilary Blasi, è stata ospite del programma radiofonico “Non succederà più” che vede al timone Giada Di Miceli. La modella argentina non poteva non parlare del suo rapporto con Roger Balduino, con cui ha avuto un flirt in Honduras, facendo sapere che non è nata nessuna storia d’amore tra loro nella vita di tutti i giorni:

“Ci siamo visti, però la nostra relazione è già stata contaminata sull’isola, era un po’ faticoso tutto, non è andata per fidanzarci. Siamo andati a fare un aperitivo insieme”.

Situazione scomoda vissuta dall’argentina in Honduras: “Ecco perchè mi sono arrabbiata con Roger”

La modella argentina Estefania Bernal ha concesso un’intervista ai microfoni della trasmissione “Non succederà più” condotta da Giada Di Miceli. Per iniziare oltre a parlare del percorso vissuto a L’Isola dei Famosi ha rotto il silenzio su Roger Balduino, rivelando che si sono incontrati dopo il reality: “Lo voglio un sacco di bene, ci siamo visti per fare una sfilata insieme, le cose sono andate un po’ così, in albergo qualche bacetto c’è stato, io dico la verità”. L’ex naufraga dopo aver precisato di non aver finto con il brasiliano gli ha fatto un rimprovero, per non averle detto subito che sarebbe intervenuta la sua ex fidanzata dallo studio del reality:

“Mi sono trovata in una situazione super scomoda, Beatriz non c’entrava nulla, lui sapeva che lei veniva la, mi sono arrabbiata. Quando arriva la tua fidanzata in Honduras ti devi fare due domande. Mi è sceso tutto diciamo”.

A questo punto la 26enne ci ha tenuto a precisare di volere un sacco di bene al brasiliano, e che la loro amicizia continuerà: “Lui è bellissimo, un bravissimo ragazzo, la gente ci voleva insieme, lui è andato in Brasile siamo lontani adesso, quando torna a Milano ci rivedremo per forza da amici, l’attrazione fisica rimarrà così per sempre, è un figo pazzesco”.

Lory Del Santo attaccata dalla sua ex compagna di gioco: “Metteva zizzania tutto il tempo”

Sempre durante la chiacchierata, l’ex naufraga argentina ha criticato l’ex compagna di gioco Lory Del Santo, e oltre a dire di considerarla la persona più falsa ha affermato: “Lei non penso sia così nella vita normale, metteva zizzania tutto il tempo, ogni giorno combinava qualcosa, forse una strategia, mettersi tutto il gruppo contro, e farli litigare non era una cosa bella”. La 26enne ha detto la sua anche sull’atteggiamento che Floriana Secondi ha avuto in Honduras: “Ci ridevi e poi due secondi dopo esplodeva, veramente un’altra persona, molto impulsiva secondo me”. Inoltre si è espressa sul trionfo di Nicolas Vaporidis, e dopo averlo elogiato dicendo che rappresentava il vero naufrago ha ammesso: “Se Edoardo Tavassi era ancora dentro secondo me vinceva lui, ha portato solarità, energia”.