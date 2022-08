Federica Panicucci, una foto scatena la reazione di Marco Bacini: “Sei…”

Federica Panicucci: fuga d’amore con il compagno alle Maldive e cena romantica sull’oceano

È volata di nuovo alle Maldive, da circa una settimana, la conduttrice di Mattino 5 che aveva fatto visita all’isola anche all’inizio dell’estate con i figli Mattia e Sofia, ma senza il compagno Marco Bacini. Ora dopo alcune settimane trascorse a Forte dei Marmi con le amiche di sempre a sorseggiare drink al tramonto, la presentatrice si è concessa una fuga d’amore con l’imprenditore proprio nella location che più ama e che la ospita ormai da diverso tempo ogni estate: le Maldive appunto. In questi giorni la signora di Canale5 ha mostrato ai suoi followers su Instagram scenari da sogno, immortalando la suite in cui soggiorna con il compagno con tanto di piscina affacciata sul mare. Poche ore fa ha mostrato la cena romantica con vista e la sua foto (visibile in apertura dell’articolo) ha scatenato la reazione del compagno con un botta e risposta social che non è passato inosservato ai fans della coppia.



“Sei bellissima amore mio”, la dolce dedica del compagno della conduttrice di Mattino 5

Attivissima sui social, Federica Panicucci ha postato una foto (visibile in alto) di lei a cena con un look total black, mostrando una forma perfetta. A commento dello scatto queste parole rivolte al compagno: “About last night with you”. La reazione di Marco Bacini non si è fatta attendere. L’imprenditore ha deciso di rispondere su Instagram con un complimento pubblico per la compagna:

“Sei bellissima amore mio”.

L’idillio della coppia continua, anche se di recente l’assenza dell’imprenditore nelle Instagram Stories della conduttrice di Canale5 aveva scatenato il gossip. Ora la vacanza da sogno alle Maldive conferma che tra i due non c’è nessuna crisi in corso, ma la lontananza di inizio estate era dovuta molto probabilmente agli impegni professionali dell’imprenditore.

Federica Panicucci, ultime settimane di vacanza prima del ritorno in tv

Ultime settimane di vacanza per la nota conduttrice di Canale5 che ha deciso di terminare la sua estate 2022 in bellezza, tornando alle Maldive con il compagno Marco Bacini. Presto infatti la macchina organizzativa di Mattino Cinque News ripartirà e il 5 settembre il rotocalco dell’ammiraglia Mediaset tornerà in onda al posto di Morning news di Simona Branchetti. Non ci sarà nessuna sostituzione e sarà compito della conduttrice di Cecina e di Francesco Vecchi tenere compagnia al pubblico di Canale5 nelle mattinate autunnali della prossima stagione televisiva.