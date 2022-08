Federico Fashion Style operato all’addome: “Ho vissuto con disagio”

Il noto parrucchiere spiega il motivo della sua assenza dai social: “Sono in ospedale”

Il noto parrucchiere dei vip Federico Fashion Style, in questi giorni a quanto pare ha fatto preoccupare i suoi fan a causa della sua assenza dai social. Il giudice de La Pupa e il Secchione Show prima di far sapere di essersi sottoposto a un intervento all’addome, ha rassicurato tutti coloro che lo seguono su Instagram con queste parole:

“Scusate se non sono stato presente qui con voi. Ma sono in ospedale, tranquilli, sto bene e sono molto felice”.

Il giudice de La Pupa e il Secchione dopo l’intervento estetico: “Volevo farlo da tanto tempo”

Non è di certo sfuggito ai tanti utenti della rete il post che ha condiviso sui social e nella giornata di oggi, Federico Fashion Style, un famoso parrucchiere e personaggio televisivo italiano. Per iniziare l’hair stylist ha rivelato di trovarsi in ospedale, dopodichè tramite una lunga didascalia che ha inserito in una sua foto ha annunciato di essere stato operato all’addome, ma non si è trattato di un intervento d’urgenza ma estetico. Dopo aver assicurato di stare benisimo è sceso nel dettaglio:

“Ho fatto una cosa che avrei voluto fare da tantissimo tempo, in adolescenza avevo accumulato un po’ di chili, che poi dimagrendo non sono mai riuscito a togliere nella fascia addominale. Vivevo in questa condizione che mi creava disagio”.

Il parrucchiere ha continuato a spiegare il motivo che l’ha spinto ad andare sotto i ferri: “Nell’espormi fisicamente coprivo sempre con pantaloni a vita alta e fascia contenutiva, che nascondeva questo inestitismo”.

Federico Fashion Style non parteciperà al Grande Fratello Vip 7: saltata la trattativa

L’ex concorrente di Ballando con le stelle a questo punto oltre a non nascondere la sua felicità per essere riuscito a coronare un suo sogno, a proposito della chirurgia estetica ha dichiarato: “Secondo me va utilizzata solo se realmente necessaria. Questo è il mio punto di vista”. Poi ha raccontato di aver fatto il possibile per evitare l’intervento, senza ottenere alcun risultato: “Ho fatto mille diete. Ho provato a fare attività sportiva, personal trainer, ma realmente era un accumulo di pelle!”. Intanto nei mesi scorsi la fanpage Instagram thepipol_gossip ha rivelato che non sarà uno dei concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini, poichè la trattativa è saltata all’ultimo minuto per il testuale motivo: