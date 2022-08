Francesca Chillemi, retroscena su Viola come il mare. E su Azzurra dice che…

L’attrice della nuova fiction di Canale5 svela: “Viola e l’ispettore Demir sono vicini di casa e…”

Francesca Chillemi sta vivendo un periodo d’oro: in questi giorni sta girando la settima stagione di Che Dio ci aiuti e a settembre debutterà su Canale5 con la fiction Viola come il mare in cui recita accanto a Can Yaman, il divo delle soap turche diventato famosissimo in Italia. Viola Vitale è una giornalista che torna in Sicilia da Parigi e aiuta l’ispettore capo Demir a risolvere i casi di cronaca nera. Viola e Demir sono vicini di casa. Rivela la Chillemi a Tv Sorrisi e Canzoni:

“Abbiamo girato tante scene con Can in una splendida terrazza di Palermo che si affaccia sulla cattedrale arabo-normanna. I due protagonisti si ritrovano lì a fare lunghe chiacchierate. E di sera c’è una vista magnifica”.

L’attrice siciliana definisce la sua Viola molto sensibile, fragile e a volte ingenua.

Francesca Chillemi rivela: “Viola ha una caratteristica molto particolare, la sinestesia”

L’attrice della nuova fiction di Canale5 (che nei giorni scorsi è stata colpita da un lutto) ha spiegato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni cos’è la sinestesia, dote che ha il personaggio di Viola:

“E’ una condizione neurologica che porta a sperimentare fenomeni percettivi uditivi o visivi diversi da quelli abituali. Viola vede le emozioni degli altri attraverso una sorta di aura con colori associati alla rabbia, alla paura…”.

Viola, in questo modo, riesce a immedesimarsi negli altri ma, a volte, viene sopraffatta dalle emozioni. L’attrice vorrebbe essere empatica come il suo personaggio.

Che Dio ci aiuti 7, l’attrice: “Azzurra metterà in pratica ciò che le ha insegnato Suor Angela”

Dopo l’addio di Elena Sofia Ricci che sarà presente solo in pochi episodi, sarà Francesca Chillemi la vera protagonista di Che Dio ci aiuti 7. Già nella scorsa stagione Azzurra era diventata una novizia. E ora? Rivela l’attrice: “Ora Azzurra metterà in pratica tutto ciò che Suor Angela le ha insegnato. Passiamo dalla teoria alla pratica”. Ma prima di vedere all’opera Azzurra Leonardi, i telespettatori di Canale5 da settembre potranno ammirare Francesca Chillemi in Viola come il mare accanto a Can Yaman: un successo annunciato!