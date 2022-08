Francesco Chiofalo dopo il ricovero in ospedale: “E’ un momento difficile”

Lo sfogo del noto influencer sul malore avuto: “Sono stato piuttosto male”

Di recente Francesco Chiofalo un noto influencer ha destato parecchia preoccupazione sui social facendo i conti anche con diverse critiche, per aver condiviso il malore avuto mentre si trovava in un locale come ospite. Dopo il ricovero in un ospedale di Catania e alcuni giorni di silenzio, il personal trainer ha aggiornato i fan sulla sua salute con questo sfogo:

“Sto attraversando un momento difficile. Sono stato piuttosto male in questi giorni“.

Il fidanzato di Drusilla Gucci sulla sua assenza dai social: “Non sono presentabile”

Francesco Chiofalo nei giorni scorsi è stato ricoverato d’urgenza in ospedale, e le sue parole non sono state per niente rassicuranti: “Non sento più la gamba. Ma guarda cosa mi doveva succedere”. Parecchi utenti della rete non hanno approvato la scelta del personale trainer di raccontare il suo improvviso malessere sui social, e proprio per questo motivo ha scatenato molte critiche. Nelle scorse ore l’ex volto di Temptation Island ha spiegato la ragione per cui ha preferito non usare i social:

“Ora sto meglio, ma non sto ancora bene, non mi voglio far vedere, purtroppo non sono presentabile. Per questo non sono stato più presente su Instagram“.

L’ex concorrente de La Pupa e il Secchione Show ha assicurato però ai suoi follower che spiegherà nel dettaglio cosa gli è successo di precico.

Guenda Goria in difesa di Francesco Chiofalo: “La sua battaglia dà forza”

Sempre tramite lo stesso post condiviso in una storia del suo profilo Instagram, l’ex volto di Temptation Island ha ringraziato ogni singola persona che ha speso solo un secondo dalla sua vita per scrivergli un messaggio di conforto: “Grazie davvero, sono senza parole”. Il personal trainer intanto di recente ha avuto il sostegno di Guenda Goria, che si è sentita di difenderlo dalle critiche:

“A chi lo critica perchè condivide sui social i momenti più difficili di salute, ricordo che la sua battaglia grintosa contro un brutto male dà forza a tantissimi ragazzi!”.

Di recente inoltre la sua fidanzata Drusilla Gucci su Instagram si è fatta sentire con un video dedicato alla loro storia d’amore e scrivendo: “Sono riuscita ad organizzarmi per stargli vicino in questo brutto momento”.