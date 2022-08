Francesco Chiofalo in ospedale d’urgenza: il suo sfogo scatena critiche

L’ex pupo racconta sui social il malore improvviso avuto: “Non sento più la gamba”

Francesco Chiofalo noto al pubblico soprattutto per la recente partecipazione al programma La Pupa e il Secchione Show, nelle scorse ore si è lasciato andare a uno sfogo sui social che non è passato di certo inosservato prima di finire in un ospedale di Catania d’urgenza. Il fidanzato di Drusila Gucci ha fatto sapere di aver avuto un malore improvviso mentre si trovava in un locale a Ispica, in provincia di Ragusa, come ospite, con le testuali parole: “Non sento più la gamba. Ma guarda cosa mi doveva succedere”. Parecchi utenti della rete non hanno affatto gradito la scelta dell’influencer di raccontare il suo malessere con il suo cellulare, visto che non sono mancate critiche.



La figlia di Maria Teresa Ruta difende il noto influencer: “La sua battaglia grintosa dà forza”

Nelle scorse ore il noto influencer Francesco Chiofalo, non ha trascorso nel migliore dei modi una serata a Ispica. Il fidanzato di Drusilla Gucci dopo aver accusato mancanza di sensibilità a una gamba, non ha avuto altra scelta oltre a quella di finire di nuovo in ospedale per sottoporsi a dei controlli medici. A raccontare l’accaduto ci ha pensato proprio il diretto interessato tra le storie del suo profilo Instagram, riprendendo con il suo cellulare anche gli operatori del 118 che hanno cercato di tranquillizzarlo fino all’arrivo in ospedale. I video e le foto pubblicate dall’ex pupo hanno scatenato una vera e propria polemica, dato che i seguenti sono soltanto alcuni dei tanti commenti negativi: “Mentre sta male si fa i video, pagliaccio”, “Se stesse male veramente poco avrebbe la voglia di fare video, malato di protagonismo”, “Ma uno che sta male ed è su un’ambulanza la sua priorità è farsi le storie su Instagram?”, “C’è gente che sta male sul serio e lui fa queste scene! Pietoso”. A intervenire in difesa del personal trainer dopo avergli augurato di riprendersi al più presto è stata Guenda Goria:

“A chi lo critica perchè condivide sui social i suoi momenti più difficili di salute, ricordo che la sua battaglia grintosa contro un brutto male dà forza a tantissimi ragazzi!“.

L’esperta di gossip sulla salute di Francesco Chiofalo: “La cosa non è poco grave”

Intanto l’esperto di gossip Amedeo Venza, diventato noto dopo la partecipazione a Uomini e Donne, a chi gli ha chiesto come sta il famoso influencer ha risposto: “So che ad un tratto ha perso la sensibilità delle gambe, non so altro! Sicuramente vi dirà tutto lui appena starà meglio!”. Ha rotto il silenzio anche l’influencer Deianira Marzano, che dopo aver detto di averlo contattato ha aggiunto: