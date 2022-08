Francesco Totti non fa sconti a Ilary Blasi: la sua mossa a sorpresa

Annamaria Bernardini de Pace arruolata dal popolare ex calciatore: l’ultimo colpo di scena

Sull’ultimo numero del settimanale Novella 2000 uscito oggi in tutte le edicole è stato dedicato un intero articolo a Francesco Totti e Ilary Blasi. Ed in questa circostanza è stato rivelato un nuovo retroscena sulla separazione tra i due ex coniugi. Di cosa si tratta? Il direttore del magazine di gossip ha rivelato di essere venuto a conoscenza che il popolare ex capitano della As Roma pare abbia ingaggiato nel suo staff di avvocati la Bernardini: “Questa è una mossa a sorpresa dell’ex calciatore…” Lei e l’altro suo avvocato Antonio Conte saranno chiamati a difendere i suoi interessi.

Francesco Totti ha un obiettivo chiaro: il nuovo retroscena svelato da Novella 2000

Il direttore del magazine Novella 2000 ha poi dichiarato che l’ex calciatore pare abbia ingaggiato l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace perchè avrebbe un obiettivo chiaro e tondo. Quale? Ottenere la separazione consensuale da Ilary Blasi, la quale è sempre al centro del gossip:

“Questo tipo di separazione è vivamente consigliato dalla Bernardini ai suoi clienti: la giudiziale sarebbe uno stillicidio che il calciatore vorrebbe vivamente evitare…”

La De Pace pare abbia già proposto al suo cliente che la casa rimanga ai suoi figli e siano invece i genitori ad alternarsi con loro: “Il Capitano ed Ilary potrebbero quindi alternarsi tra loro nella villa, un periodo Totti e uno la Blasi…”

Ilary Blasi e l’ex marito al centro del gossip: ecco tutte le ultimissime indiscrezioni

Successivamente il direttore del magazine Novella 2000 ha fatto sapere di essere venuto a conoscenza che attualmente l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace sarebbe al momento a lavorare nella casa di Monte Marcello: “Mi dicono che il suo telefono misteriosamente non prende…” Alessi ha poi rivelato di credere che con la separazione consensuale sicuramente uno tra Francesco Totti e l’ex moglie qualcuno tra loro rischierà sicuramente di rinunciare a qualcosa, ma visto che entrambi stanno bene economicamente dovrebbero trovare un accordo molto facilmente: “Devono solo garantire la tutela dei ragazzi…” Come andrà a finire tutta questa intricata faccenda? Riusciranno i due ex coniugi a trovare facilmente un accordo sulla separazione?