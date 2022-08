GF Vip 7: Alfonso Signorini voleva l’ex fidanzata di Blanco nel cast?

L’ex fidanzata del noto cantante ha rifiutato di partecipare al reality di Alfonso Signorini? Lo scoop

Nelle scorse ore è emersa un’indiscrezione clamorosa, sul cast della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. In particolare i colleghi di Webboh hanno svelato che Giulia Lisioli, nota al pubblico per essere l’ex fidanzata di Blanco, oltre a parlare della storia d’amore finita con il cantante ha fatto sapere di aver rifiutato la proposta per partecipare al Grande Fratello Vip 7.



L’aspirante modella rivela di aver ricevuto delle proposte da due noti programmi: ecco la sua risposta

In attesa di scoprire quali sono i personaggi che faranno il loro ingresso nella casa del seguitissimo reality show di Alfonso Signorini che di recente ha lanciato un nuovo indizio, come riporta Webboh il conduttore avrebbe fatto una proposta a Giulia Lisioli. Si tratta dell’ex fidanzata di Blanco, che ai microfoni di un’intervista concessa al tiktoker MaghetFalco avrebbe fatto sapere di non aver accettato di partecipare al programma. La giovane aspirante modella che al momento lavora come barista, inoltre ha raccontato di aver ricevuto una proposta anche dall’Isola dei Famosi, che ha incassato quindi il suo no. Le sue parole a quanto pare sono state le testuali: “Non è il mio stile di vita, sarebbe anche una cosa bella, ma non è il mio stile di vita”. La ragazza ci ha tenuto a precisare di non essere interessata al gossip e al numero di follower su Instagram, poichè il suo obiettivo è quello di iscriversi all’università e diventare una modella: “Alla gente interessa anche il gossip, e sono sincera chi ha smesso di seguirmi vuol dire che non sono interessati a me, ma all’hype e al gossip”.

Blanco, la sua ex fa un chiarimento sulla loro rottura: “Non mi ha mancato di rispetto”

Giulia Lisioli oltre a svelare di aver rifiutato anche un progetto per TikTok, dopo aver ribadito di essere stata male per la fine della sua lunga relazione con il famoso rapper che attualmente è innamorato della nuova fidanzata Martina Valdes, ha chiarito che non si è trattato di un tradimento:

“Volevo mettere questo puntino, che le persone aggrediscono, lui non mi ha mancato di rispetto, non mi ha fatto le c*rn*, mi sono sentita un attimo ferita”.

Poi ha detto cosa prova quando sente le canzoni del suo ex con cui è cresciuta insieme: “Mi emozionano e ogni tanto mi capita anche di ascoltarle. Non mi danno fastidio”.