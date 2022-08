GF Vip 7, concorrente transgender nel cast? L’annuncio di Alfonso Signorini

Il noto conduttore anticipa: “Un transgender al GF Vip? Non è detto che non porti questo tema”

Il conduttore del seguitissimo reality show che tornerà su Canale 5 a partire dal 19 settembre 2022, ha fatto un annuncio clamoroso sulle pagine di Libero. Alfonso Signorini non ha escluso che potrebbe fare parte del cast del programma un concorrente transgender:

“E’ un tema di estremo interesse, e non è detto che non lo porti al GF Vip”.

Una trans entrerà nella casa di Cinecittà? Si tratta della cantante sostenitrice del mondo LGBT?

Sul web continuano a circolare indiscrezioni sul cast della settima edizione del GF Vip. Il noto conduttore che da diverse settimane lancia indizi sui concorrenti ufficiali che varcheranno la famosa porta rossa, ai microfoni di Libero ha fatto intuire di essere disposto a far partecipare al reality la prima persona transgender. Per iniziare il direttore del settimanale Chi ha dichiarato che non è affatto controproducente parlare di LGBT + in televisione: “No, è importante che si parli di diritti LGBT. Come di transgender. Basta non esagerare”. A questo punto Alfonso Signorini ha fatto sapere di aver gradito parecchio quando ha visto cinque trans su Rai 2 in prima serata: “Mi ha fatto scattare l’applauso. Anche perchè bisogna leggere oltre l’aspetto del mascheramento, dello stereotipo”. Prima di anticipare che nella casa di Cinecittà questo tema potrebbe interessare molto, ha aggiunto: “A me piace capire, conoscere la loro vita quotidiana, le loro difficoltà”.

Attraverso le sue dichiarazioni il popolare giornalista ha fatto ipotizzare che ci sia in corso una trattativa fra la redazione del reality e una persona trans. La più probabile al momento rimane la cantante Eleonoire Ferruzzi, poichè nelle scorse settimane a lanciare l’indiscrezione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano dopo che il conduttore ha pubblicato la foto di uno smalto: “Vi assicuro che è riferito a lei. Vedremo se entrerà”.

L’amara confessione di Alfonso Signorini: “Ho sofferto le discriminazioni sulla mia pelle”

Sempre durante l’intervista, il conduttore che ha passato un brutto periodo si è lasciato andare a uno sfogo dopo aver ammesso di essere privilegiato:

“Anch’io ho sofferto le discriminazioni sulla mia pelle anche se non amo parlarne”.

A questo punto ha detto la sua sui pregiudizi sull’omosessualità: “Sono superati? Dipende da dove nasci e con chi ti accompagni. A Milano è un conto, su uno sperduto paesino di montagna un altro. Vero è che non si deve farne una battaglia di una sola parte politica, della sinistra”.