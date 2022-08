GF Vip anticipazioni: l’ex tronista Andrea Nicole Conte concorrente? Lo scoop

Un concorrente transgender nel noto reality show? Le ultime indiscrezioni

Di recente Alfonso Signorini ha fatto un annuncio clamoroso, sul cast della nuova edizione del suo reality show pronto a tornare su Canale 5 a partire dal 19 settembre 2022. In particolare il conduttore non ha escluso che a varcare la famosa porta rossa possa essere anche una persona transgender, in quanto lo considera un tema molto interessante. Stando alle ultime indiscrezioni circolate in rete potrebbe trattarsi di Andrea Nicole Conte, conosciuta per essere una ex tronista del dating show pomeridiano di Maria De Filippi.



Grande Fratello Vip 7: l’ex tronista è pronta a raccontare la sua storia nella casa di Cinecittà?

Il noto conduttore Alfonso Signorini ai microfoni di Libero, alla domanda se secondo lui è controproducente parlare troppo di temi LGBT in televisione ha risposto: “No è importante che se ne parli. Come di transgender. Basta non esagerare”. Dopo aver svelato che a lui piace capire, conoscere la loro vita quotidiana, e le difficoltà ha aggiunto: “E’ un tema di estremo intersse e non è detto che non lo porti al GF Vip“. In poche parole il direttore del settimanale Chi ha fatto intuire di essere intenzionato a inserire nel cast del seguitissimo programma un concorrente transgender. I rumors diffusi nelle utlime ore dicono che colei che potrebbe varcare la famosa porta rossa della casa più spiata degli italiani è Andrea Nicole Conte, una ex tronista di Uomini e Donne che sicuramente ha molto da raccontare sulla sua storia, nonostante ne abbia già parlato durante la partecipazione al noto dating show pomeridiano.

La fidanzata di Ciprian Aftim però ha concluso il suo percorso da transizione e proprio per questa ragione non può essere definita transgender. A proposito di ciò, la diretta interessata in un’intervista concessa a Il Fatto Quotidiano aveva precisato: “Ho visto titoloni secondo me errati. Transessuale definisce una persona che è in fase di transizione, io ho completato il mio percorso otto anni fa. Da otto anni per la legge italiana sono una donna”. Inoltre aveva aggiunto: “Non ho fatto questo percorso per essere definita tutta la vita transessuale. Sarebbe come non riconoscere un traguardo che ho conquistato, non è stato facile e non ci è voluto poco”.

Smentite la voci della presunta crisi tra la nota coppia: la relazione prosegue

L’ex protagonista di Uomini e Donne invece un’intervista rilasciata a FanPage, ha spiegato la ragione per cui non ha cambiato il suo nome: “Perchè identifica la mia persona, che è sempre stata questa. Semplicemente avevo un corpo diverso e non per volontà mia”. Intanto nei giorni scorsi un indizio, ha fatto ipotizzare ai tanti utenti della rete una presunta crisi tra la 30enne e il suo fidanzato Ciprian Aftim. In particolare a scatenare il gossip è stata l’assenza dai social della coppia, e la mancanza reciproca di like ai post. Per fortuna si è trattato di un falso allarme, dato che la relazione prosegue: nella giornata di oggi infatti l’ex corteggiatore è apparso in una storia della sua fidanzata.