Anticipazioni Grande Fratello Vip 7, ennesima polemica: “Si mormora che…”

Ginevra Lamborghini concorrente del reality show di Alfonso Signorini? Telespettatrice protesta

Lunedì 19 settembre inizierà una nuova edizione del Grande Fratello Vip. E di rumor sul cast ne sono già usciti a bizzeffe. Tra le tante voci di corridoio uscite sui nomi dei possibili concorrenti è stato fatto anche quello della sorella di Elettra Lamborghini. In un recente numero del settimanale Nuovo una telespettatrice ha voluto esprimere tutto il suo più totale dissenso su un suo eventuale approdo nel reality, confessando a Maurizio Costanzo, che ha una sua rubrica sulla Tv, di non capire il motivo per cui pare abbia così tante chance di essere scelta, visto che non è famosa:

“Il nome del programma parla chiaro: dovrebbe dare spazio a personaggi davvero famosi…”

Grande Fratello Vip, Maurizio Costanzo non ha dubbi sulla sorella di Elettra Lamborghini: “Diventerà famosa”

Îl popolare giornalista, dopo aver letto attentamente l’email della lettrice di Nuovo, ha voluto subito esprimere la sua opinione sull’eventuale ingresso nella casa più spiata dagli italiani di Ginevra Lamborghini. Cosa ha detto? Ha rivelato di credere che qualora dovesse davvero entrare nel cast del programma di Alfonso Signorini non ci sarebbe alcuno scandalo perchè già in passato hanno partecipato vip non conosciutissimi riuscendo a farsi notare ed amare dal pubblico a casa: “La sorella di Elettra diventerà famosa andando al GF Vip…Che c’è di male?” Il marito di Maria de Filippi, il quale ha espresso la sua opinione su Maria de Filippi, ha poi fatto notare che la formula di mettere nella stessa casa vip e meno vip ha già funzionato in passato.

Anticipazioni GF Vip cast: Teresa Langella concorrente della prossima edizione?

Appurato che nella prossima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini ci sarà senza ombra di dubbio Giovanni Ciacci, andiamo adesso a fare un breve riepilogo su tutti i papabili vip accostati al cast. Si segnala che nelle ultime ore è circolato insistentemente il rumor sul possibile approdo nel programma della popolare ex tronista di Uomini e Donne. Oltre lei pare siano in lizza anche Pamela Prati, Antonino Spinalbese, Chadia Rodriguez, George Ciupilan e Antonella Fiordelisi. Pare che ci siano concrete possibilità di vedere nel programma anche Gegia, Wilma Goich, Charlie Gnocchi e Brenda Asnicar.