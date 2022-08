GF Vip anticipazioni, un ex tronista concorrente ufficiale? L’indiscrezione

Daniele Dal Moro nel cast della nuova edizione del noto reality? “Sarà uno dei concorrenti”

Nelle scorse ore non è stata soltanto confermata la presenza di Giovanni Ciacci, nel cast della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. In particolare l’influencer Amedeo Venza ha svelato un’indiscrezione clamorosa riguardante un altro concorrente ufficiale del programma:

“Daniele Dal Moro già ex gieffino e ex tronista sarà uno dei concorrenti”.

Un volto di Uomini e Donne varcherà la famosa porta rossa? E’ già un ex gieffino

Daniele Dal Moro noto al pubblico per essere un imprenditore veronese e un ex tronista, non è un volto nuovo per il reality show Grande Fratello Vip. Nella giornata di oggi l’influencer Amedeo Venza ha lanciato un’indiscrezione sull’ex volto del programma che vede al timone Maria De Filippi, poichè ha fatto sapere in esclusiva che varcherà la famosa porta rossa della casa più spiata dagli italiani. In realtà il ragazzo non è nuovo agli spettatori del tanto atteso reality, visto che ha partecipato alla sedicesima edizione precisamente alla versione nip, che fu vinta da Martina Nasoni: quest’ultima ebbe una relazione sentimentale fatta di alti e bassi proprio con il veronese.

Amedeo Venza ha ricordato un dettaglio agli utenti della rete: “Non si è mai capito come è andato a finire il suo trono”. Il giovane imprenditore come ricorderanno gli spettatori è stato l’unico a non aver completato il suo percorso con una scelta. A spiegare i motivi del suo abbandono fu lui con queste parole: “Credere in qualcosa e portarlo avanti anche quando il sacrificio è tanto? Ci provo, ma ancora non ci riesco. Peccato che non ho scelto? Meglio soli che mal accompagnati”. La redazione del dating show pomeridiano invece aveva dichiarato: “Lui era all’inizio del suo percorso quando è avvenuto il fermo delle puntate a causa della pandemia. I tempi quindi non erano maturi per conoscere una persona al di fuori dello studio”.

Concorrenti del programma di Alfonso Signorini: il figlio di un noto allenatore ha rifiutato

Intanto riguardo ai concorrenti del GF Vip 7, sul nuovo numero del settimanale Chi è stata pubblicata l’intervista di Giovanni Ciacci, che farà parte del cast del noto reality. Mentre gl altri personaggi che dovrebbero fare il loro ingresso nella casa di Cinecittà sono: “Pamela Prati, Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi, Ginevra Lamborghini e Geogre Ciupìlan”. Nelle scorse ore invece thepipol_tv ha svelato chi si nascondeva dietro l’indizio del pallone di calcio lanciato dal conduttore, visto che è emerso che si trattava di Nicolò Pirlo il figlio dell’allenatore e ex campione del mondo Andrea Pirlo: tale trattativa è sfumata, perchè il ragazzo al momento preferisce concentrarsi sulla moda.