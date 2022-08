Anticipazioni Grande Fratello Vip, diffuse in tv le prime immagini: VIDEO

Si avvicina la nuova edizione del GF Vip: spunta il primo promo

Il countdown è partito. Manca poco più di un mese all’inizio della nuova edizione del GF Vip, che vedrà ancora una volta Alfonso Signorini al timone del programma con due opinioniste decisamente scoppiettanti: Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Le due artiste incaricare di commentare quanto accadrà a Cinecittà nei prossimi mesi sono state le protagoniste, insieme al padrone di casa del reality, del primo promo ufficiale del Grande Fratello Vip in arrivo al calare dell’estate. Canale Cinque ha iniziato a diffondere in queste ore il video di lancio del programma, in cui si vedono Alfonso Signorini e le due commentatrici scendere da un auto con sorriso ben stampato sul volto, in stile Maurizio Costanzo Show, quando gli ospiti approdano al Teatro Parioli e si dirigono nei camerini per ultimare il trucco. Il GF Vip ha iniziato a caricare l’attesa.

Orietta Berti debutta: la cantante già pronta per la nuova avventura

Quella dell’Usignolo di Cavriago sarà la prima volta in assoluto al GF Vip, su invito di Alfonso Signorini che ha fatto di tutto per averla sulla poltrona che fino a pochi mesi fa era di Adriana Volpe. E Orietta Berti ha presenziato nel trailer della nuova edizione del Grande Fratello Vip, entrando ufficialmente a far parte della squadra messa in piedi dal conduttore e direttore della rivista Chi. E la cantante si è già perfettamente calata nella parte, come confermato in una recente intervista a Sorrisi: “Magari di notte nelle prossime settimane studierò le schede dei concorrenti del “GF Vip”.

Grande Fratello Vip stravolto: la confessione

Mentre Orietta Berti si è detta pronta anche a litigare con Sonia Bruganelli se necessario, Alfonso Signorini prosegue con grande entusiasmo l’avvicinamento a quella che per lui sarà la quarta edizione alla guida del reality di Canale Cinque, scavalcando in questo modo Ilary Blasi, che resta ferma alle prime tre. In una recente intervista concessa a Simona Ventura il conduttore ha ammesso di essere soddisfatto del lavoro svolto fino ad oggi: “Volevo trasformare il Grande Fratello e ci sono riuscito”– ha confessato Signorini – . E la nuova edizione si annuncia scoppiettante.