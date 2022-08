GF Vip 7, Orietta Berti viene allo scoperto: “Perché non ho detto no…”

Orietta Berti svela perchè ha detto sì ad Alfonso Signorini: “Mi ha fatto una proposta irrinunciabile”

L’opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. In questa occasione il giornalista le ha chiesto che cosa l’ha spinta ad accettare di fare l’opinionista della versione vip del reality show. E quest’ultima, con la sua proverbiale schiettezza, non ha potuto nascondere il fatto di aver ricevuto una proposta davvero irrinunciabile:

“Mi hanno fatto una proposta cui alla mia età sarebbe stato stupido rinunciare…”

Si segnala che per lei è la prima volta in assoluto che ricopre il suolo di opinionista in un reality show. Come se la caverà?

Grande Fratello Vip, l’opinionista non lo nasconde: “Sarò avvantaggiata nel mio ruolo”

Orietta Berti sull’ultimo numero del settimanale Nuovo ha anche dichiarato che sarà decisamente avvantaggiata nel ruolo che ricoprirà nel reality show di Alfonso Signorini per un curioso motivo:

“Sarò avvantaggiata nel mio ruolo perchè, soffrendo di insonnia e dormendo solo due ore per notte, vedrò tutto quello che faranno i concorrenti…”

Successivamente il giornalista del magazine diretto da Riccardo Signoretti ha chiesto all’artista che opinionista sarà. E quest’ultima, la quale giorni fa ha rivelato il suo più grande timore, ha confessato che sarà senza ombra di dubbio sincera e decisamente curiosa: “E se qualcuno dovesse esagerare non mancherò di farlo notare…”

Sonia Bruganelli, la confessione della sua collega nel reality show: “E’ una grande professionista”

Il giornalista del magazine Nuovo ha poi fatto notare ad Orietta Berti che al suo fianco al Grande Fratello Vip avrà anche la moglie di Paolo Bonolis, che nella scorsa edizione si è fatta notare per non avere tanti peli sulla lingua. E la popolare cantante ha dichiarato di averla conosciuta nel suo programma I libri di Sonia per parlare del suo libro autobiografico. In quella circostanza ha capito che è una donna molto simpatica e professionale: “Penso proprio che insieme ci divertiremo tanto…” Per l’artista la prossima stagione Tv sarà pregna di impegni. Difatti oltre il reality condurrà due serate evento su Canale 5 per celebrare la sua carriera: “Racconterò il mio lungo percorso artistico…”