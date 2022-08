Imma Tataranni, slitta il ritorno in onda della nuova stagione: data d’inizio

Vanessa Scalera, slitta il debutto della nuova stagione della fiction: lascia spazio allo Speciale Elezioni

La nuova stagione televisiva sta per iniziare, mancano poche settimane all’arrivo di settembre e con esso il ritorno in onda dei programmi televisivi, delle soap e delle fiction. Tuttavia, i palinsesti dell’autunno del 2022 saranno molto ballerini e ciò è dovuto alle Elezioni che si svolgeranno il 25 settembre. La campagna elettorale, quindi, comporta variazioni e cambiamenti. Ed è per questo motivo che la nuova stagione di Imma Tataranni- Sostituto Procuratore slitta la data di debutto. La data d’inizio è stata fissata per giovedì 22 settembre ma proprio in quella data, invece, Rai1 ha deciso di trasmettere uno Speciale di Porta a Porta con Bruno Vespa che sarà al timone del confronto tra i due leader politici più importanti, da una parte Enrico Letta e dall’altra Giorgia Meloni.

Imma Tataranni- Sostituto Procurato, slitta il ritorno in onda: la nuova data d’inizio

La fiction di Rai1 è tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, vede protagonista Vanessa Scalera ed ha nel cast altri attori di prim’ordine come Massimiliano Gallo, Alessio Lapice, Barbara Ronchi e Carlo Buccirosso. Dopo il clamoroso successo delle prime due stagioni, la Rai ha puntato sulla serie che, appunto come sopra menzionato, sarebbe dovuta andare in onda a partire da giovedì 22 settembre ma la data d’inizio è slittata a causa della messa in onda dello Speciale Elezioni 2022 condotto da Bruno Vespa. Resta da capire, quindi, quando le nuove puntate della fiction debutteranno ed al momento non c’è certezza ma la data più plausibile è il giovedì successivo, il 29 settembre.

Anticipazioni sulla trama della fiction di Rai1 con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo

Per l’esattezza le puntate che andranno in onda a settembre sono la continuazione della seconda stagione. L’iter della fiction, infatti, è stato parecchio complesso, dopo il successo della prima stagione Rai1 ha deciso di mandare subito in onda le prime quattro della 2^ ma le ultima quattro sono slittate di mese in mese e, quanto pare, continuano a slittare. Per quanto riguarda le anticipazioni su Imma Tataranni 2, invece, vedremo la protagonista alle prese con l’amore per Caligiuri ed il rapporto, sempre conflittuale, con il marito Pietro.