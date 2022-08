Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, amici smentiscono l’addio: “Si amano”

Addio tra Michelle Hunziker ed il dottore Giovanni Angiolini? Amici smentiscono: “Si amano come non mai”

In questa estate di addii e separazioni insospettabili e spiazzanti ultimamente si fanno sempre più insistenti le voci sulla fine della relazione tra la showgirl Mediaset e il chirurgo Giovanni Angiolini. L’ultimo a lanciare l’indiscrezione sull’addio della coppia è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che ospite a Mornign News, ha svelato non solo la rottura ma anche i motivi di essa. Adesso, invece, a rimescolare le carte in tavola ci hanno pensato DiPiù, che ha raggiunto gli amici della coppia. Quest’ultimi hanno smentito la crisi: “Si amano come non mai” e poi hanno aggiunto altri dettagli:

“Giovanni vuole aprire uno studio medico tutto suo anche a Milano, dove già presta alcune consulenze, per stare più spesso accanto a Michelle.”

La showgirl ed il chirurgo si sono lasciati? Gli amici: “Lui vuole fare le cose sul serio con lei”

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono conosciuti nel 2018, all’epoca lei stava ancora insieme a Tomaso Trussardi, padre delle due figlie Sole e Celeste. La showgirl stava lanciando la sua nuova linea di prodotti di bellezza e voleva iniziare con Angiolini una collaborazione. Gli amici del dottore svelano: “Lui aveva perso completamente la testa per lei, ma non voleva in alcun modo interferire con il matrimonio di Michelle”. Poi le cose sono andate diversamente, il matrimonio con l’imprenditore è naufragato e dopo aver superato l’iniziale periodo nero la showgirl ha iniziato una storia con il chirurgo storia che, stando alle dichiarazioni degli amici di lui al settimanale DiPiù, non conosce crisi:

“Lui vuole fare le cose sul serio con lei.”

Michelle Hunziker al settimo cielo: vacanze in Sardegna con la figlia Aurora e Giovanni Angiolini

Insomma, il settimanale smentisce la crisi mentre altri siti, invece, annunciano l’addio. Quel che è certo è che la showgirl in questi giorni ha affittato una villa in Sardegna per lei e la figlia Aurora Ramazzotti e presentargli il giovane chirurgo, pare infatti che la Hunziker ascolti molto i consigli della figlia più grande glielo ha presentato subito per avere la sua benedizione. Insomma si vedrà con il tempo come si evolverà questa relazione.