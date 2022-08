Rottura Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: retroscena a Morning News

Finita la storia tra la nota presentatrice e il chirurgo. Roberto Alessi: “Un momento delicato”

Di recente il settimanale Chi ha lanciato uno scoop clamoroso, riguardante la coppia formata da Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. La storia d’amore tra la conduttrice e il chirurgo noto al pubblico soprattutto per la partecipazione al Grande Fratello, è giunta al capolinea da diverse settimane. A svelare dei retroscena sui motivi che avrebbero portato i due a dirsi addio, ci ha pensato il giornalista Roberto Alessi nel programma Morning News. L’esperto di gossip oltre a svelare che l’ex gieffino è molto concentrato sulla sua carriera, riferendosi alla presentatrice ha aggiunto:

“In questo momento della sua vita dopo la separazione da Tommaso Trussardi ha fatto di tutto per proteggere le sue piccoline, per cui è un momento molto delicato“.

Perchè Michelle Hunziker e l’ex gieffino si sono detti addio? Svelati i motivi a Morning News

Il giornalista Roberto Alessi in una nuova puntata del programma di approfondimento in onda su Canale 5 ogni mattina, tornato in estate e che vede al timone Simona Branchetti, ha spiegato i motivi che hanno spinto Giovanni Angiolini e la madre di Aurora Ramazzotti a lasciarsi. Il direttore di Novella 2000 ha rivelato che la causa della rottura improvvisa sarebbe legata sia ai rispettivi impegni di lavoro, e per lo stile di vita del tutto diverso: “E’ difficile perchè lui sta investendo molto sulla sua carriera, ha uno studio a Milano, uno a Roma e uno in Sardegna, dove viveva. Lei è una donna molto impegnata, è anche manager oltre che showgirl”. Il giornalista poi si è lasciato andare a una sua interpretazione: “Una mamma a volte fa un passo indietro per i figli”.

Il giornalista su un’eventuale ritorno di fiamma tra i genitori di Aurora Ramazzotti: “Minestra acida”

Sempre il direttore di Novella 2000 ha espresso il suo parere su un’eventuale ritorno di fiamma tra i genitori di Aurora Ramazzotti, che parecchi fan vorrebbero rivedere insieme:

“La minestra riscaldata è buonissima, ma dopo vent’anni comincia a essere un po’ acida“.

Intanto nelle scorse settimane Michelle Hunziker e il cantante romano che continuano a essere in buoni rapporti, hanno condiviso ancora la passione per il karate, mostrandosi nella stessa palestra durante un allenamento.