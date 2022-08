Boom! Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono lasciati: bomba di Chi

E’ già finita la storia d’amore tra la conduttrice e il medico: la bomba del settimanale

Grande sorpresa nel mondo del gossip, come un fulmine a cielo sereno è arrivata la travolgente notizia della rottura tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. Tanto tuonò che piovve, e le voci di un allontanamento tra i due sono state confermate ancora una volta dal sempre attentissimo settimanale Chi gestito da Alfonso Signorini. La rivista ha sganciato la bomba riguardo la rottura tra i due, che fin dall’inizio dell’estate hanno riempito le riviste rosa con scatti delle loro vacanze, spesso e volentieri anche bollenti. Invece le cose sono andate a finire nella maniera peggiore, visto. Alcune fonti molto vicine alla conduttrice che si è separata da pochi mesi dal secondo marito Tomaso Trussardi hanno svelato alla rivista gestita da Signorini che “certe conoscenze come nascono finiscono, non c’è un motivo particolare”. Nessun rancore dunque, ma un addio con il massimo del rispetto tra Michelle e Giovanni.

Michelle Hunziker nuovamente vicina a Eros Ramazzotti. Almeno geograficamente…

Nonostante la storia con l’ex gieffino Giovanni, i tantissimi fan della Hunziker non hanno mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma con lo storico ex marito Eros Ramazzotti. Un desiderio che è cresciuto in maniera inesorabile al momento della storica reunion tra la presentatrice di Striscia la notizia e il celebre cantante, che è stato ospitato lo scorso inverno su Canale Cinque proprio nel one woman show di Michelle. Tra i due è scattato anche un bacio, perlopiù scenografico, ma la speranza è che tra i due possa riscattare la vera scintilla dell’amore. Intanto la Hunziker è stata recentemente pizzicata in Franciacorta, in un resort vicino proprio all’ex marito.

L’estate delle coppie scoppiate

Non solo Hunziker e Angiolini. L’estate 2022 si può categorizzare come quella delle coppie scoppiate. Oltre alla presentatrice italo svizzera e il medico è saltato il famoso matrimonio tra Totti e Ilary Blasi, oltre alla coppia Rkomi-Di Benedetto, che si sono lasciati con frecciatine. Ma non è finita, perché stessa sorte è toccata a Claudio Amendola e Francesca Neri. Quello tra Michelle e Giovanni è solo l’ultimo dei rapporti esplosi.