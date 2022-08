Michelle Hunziker ha dormito a casa di Eros Ramazzotti: lo scoop clamoroso

Riavvicinamento tra l’ex coppia: i genitori di Aurora Ramazzotti hanno dormito sotto lo stesso tetto

Il sito Gossipetv ha rivelato un’indiscrezione del tutto inaspettata su Michelle Hunziker e il padre di sua figlia Aurora, appresa da una fonte sicura. In particolare il gossip riguarda la nota conduttrice:

“Ha dormito a casa di Eros Ramazzotti dopo aver chiuso la frequentazione con Giovanni Angiolini”.

La nota conduttrice ha trascorso la settimana di ferragosto con l’ex marito? Lo scoop

Continuano a non mancare i gossip su Michelle Hunziker, da quando lei e Giovanni Angiolini si sono lasciati. La popolare conduttrice a detta di una fonte sicura che ha raggiunto il sito Gossipetv, avrebbe trascorso la settimana di ferragosto con l’ex marito Eros Ramazzotti, precisamente nella villa del cantante: “Nessun dubbio sul fatto che la conduttrice elvetica abbia fatto tappa dall’ex marito in quei torridi giorni agostani”. Sempre il sito in questione ha fatto notare che nelle scorse settimane i genitori di Aurora Ramazzotti in effetti si erano mostrati insieme in una fotografia condivisa sui social durante una lezione di karate a Paratico, un paese vicino alla dimora dell’artista romano: in tale circostanza non erano mancate supposizioni, poichè era sorta spontanea la curiosità su dove avesse dormito la presentatrice, e finalmente è arrivata la risposta.

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti uniti dalla gravidanza della figlia: ecco quando nascerà il nipote

Intanto sulle pagine del settimanale Chi nell’ultimo numero in edicola, è stata annunciato che Aurora Ramazzotti aspetta un figlio dal compagno Goffredo Cerza. Stando a quanto riporta il magazine diretto da Alfonso Signorini la lieta notizia avrebbe fatto riavvicinare ulteriormente l’ex coppia. Sulla base di quanto scoperto, infatti la conduttrice e il cantante avrebbero confidato agli amici di essere più felici che mai di diventare nonni a gennaio. Nel contempo sempre la nota rivista ha fatto sapere che Tomaso Trussardi sarebbe corteggiato dalle colleghe dell’ex moglie: “Seppur corteggiatissimo sta vivendo una vita da single. Si è diviso tra viaggi di lavoro e i weekend a Capri”. Inoltre c’è un altro scoop sul noto imprenditore: “Pare abbia fatto una bella conoscenza con Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli, ma il suo cuore è libero e non è pronto ad amare in questo momento”.