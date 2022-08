Nek e il colpo di Carlo Conti: trapelata una voce dopo Dalla strada al palco

Dalla strada al palco conquista tutti: Carlo Conti ha fatto centro

Ha avuto grande successo l’esperimento, nato da un’idea di Carlo Conti, del nuovo programma musicale di Rai2 che assomiglia ad un talent ma non lo è. E’ qualcosa di alternativo ma che è stato ben gradito dal pubblico nonostante sia stato trasmesso in piena estate quando la gente perlopiù si trova fuori casa e non guarda la televisione. Alla conduzione Conti ha scelto Nek che si è rivelato un ottimo conduttore superando di gran lunga, e in positivo, le aspettative. La pensa così anche un lettore di Nuovo che, in un recente numero del settimanale, scrive a Maurizio Costanzo elogiando il cantante e conduttore. Anche il giornalista sembra gradire Nek, infatti scrive:

“Ritengo che sia un bravo cantante e che sappia anche condurre. Ha un futuro anche in Tv. Buona fortuna”.

Un telespettatore elogia Nek nei panni del conduttore: “Se la cava meglio che come cantante”

Il telespettatore di Dalla strada al palco, e lettore di Nuovo, sopracitato, ha seguito con piacere il programma di Rai2. Da ex musicista si è rivisto nei concorrenti della trasmissione ma ha anche ben gradito la conduzione di Nek. A tal proposito il telespettatore ricorda anche l’esperienza del cantante come conduttore di Da noi a ruota libera quando nei mesi scorsi ha dovuto sostituire Francesca Fialdini cavandosela alla grande.

“Mi pare che se la cavi meglio che come cantante”

conclude.

Confermata la seconda edizione di Dalla strada al palco: andrà in onda nella prossima primavera

Non sono mancati i momenti dolorosi per Nek ma il cantante, ormai anche conduttore, ha saputo presentarsi al pubblico sempre con il sorriso. Ed è anche grazie alle sue qualità che il programma di Rai2 è stato confermato anche il prossimo anno e andrà in onda probabilmente nella primavera del 2023. D’altronde gli ascolti non mentono: partito dal 7,5% circa di share, e una media di 1.045.000 di telespettatori, il programma è cresciuto puntata dopo puntata. Arrivando fino a quasi il 10% di share e una media di oltre 1 milione e mezzo di telespettatori il programma avrà una nuova edizione e consacrerà un nuovo vincitore che seguirà il campione in carica Emanuel Victor.