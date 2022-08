Novanta e Passa, doccia fredda a Reazione a catena: sapevano la risposta ma…

Reazione a catena: profonda delusione per i campioni in carica, che avevano detto la risposta giusta!

Finale decisamente amaro quello della puntata di oggi del gioco che rinfresca la mente condotto da Marco Liorni su Rai1: Aldo, Lorenzo e Nicolò, campioni in carica ormai da diverse sere, al gioco dell’ultima catena hanno infatti capito quale poteva essere la risposta vincente ma, allo scadere del tempo a loro disposizione, hanno optato per un’altra parola tra quelle ipotizzate. Purtroppo, nel momento in cui Marco Liorni ha rivelato loro la risposta del valore di quasi 4.000€, la doccia freddissima: la parola vincente non era, infatti, quella da loro data ufficialmente, bensì una di quelle ipotizzate precedentemente. “L’avevate detto…” ha perciò commentato dispiasciuto il conduttore, tra gli applausi di incoraggiamento degli spettatori presenti per l’appuntamento di oggi, giovedì 25 agosto 2022, nello studio Rai della sede di viale Marconi a Napoli.

Sfumata una vincita di 4.000€ per i campioni di Reazione a catena, i Novanta e Passa

Come si vede nella grafica della foto in alto, Nicolò, Aldo e Lorenzo, partendo dal primo e dal terzo elemento, rispettivamente ‘PEZZO’ e ‘FRENO’, con ‘MO__O’ come base della parola, hanno sfiorato la vittoria ipotizzando che la risposta potesse essere ‘MORSO’ ma dandone però un’altra. Niente da fare, quindi, per i campioni più giovani di sempre del programma del preserale estivo di Rai1, che ieri sera sono riusciti invece a portare a casa una vittoria anche se la cifra in palio, a causa dei vari errori commessi durante il gioco finale, si è ridotta a meno di 1.000€.

Gli sfidanti dei campioni nella puntata di oggi sono stati gli Strada Facendo

A sfidare i campioni di Reazione a catena nella puntata andata in onda oggi sono stati gli Strada Facendo, nome ispirato ovviamente alla famosa canzone di Claudio Baglioni. E proprio con uno dei tre concorrenti Marco Liorni ha fatto una gag facendogli cantare un verso, appunto, di ‘Strada facendo’, e fingendo poi di telefonare a Baglioni per scusarsi!