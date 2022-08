Oggi è un altro giorno torna in onda, l’annuncio inaspettato di Serena Bortone

Serena Bortone, vacanze finite e ritorno al lavoro: “Stiamo arrivando su Rai1”

La conduttrice di Rai1 ha trascorso delle bellissime vacanze in giro per il mondo e spesso sui social ha documentato il tutto con post e foto degli splendidi Paesi che ha attraverso. Adesso, però, per lei è tempo di ritornare al lavoro, lavoro che inizia prima del previsto. Infatti, come in molti ormai sanno, le elezioni anticipate al 25 settembre hanno costretto i programmi del daytime sia Rai che Mediaset ad anticipare il ritorno in onda. Ed è per questo che Oggi è un altro giorno torna in onda lunedì 5 settembre anziché il 12 come inizialmente previsto e la conduttrice, quindi, sui social in queste ore ha avvisato i suoi follower di essere pronta al ritorno.

Oggi è un altro giorno torna in onda lunedì 5 settembre: l’annuncio che tutti i fan aspettavano

Nel dettaglio, Serena Bortone ha annunciato il ritorno in onda del suo talk con un semplice e conciso post sui social:

“Ritrovando le sapienti mani di Ombretta Tarantini (make-up artist, ndr) #staytuned #stiamotornando #5settembre #oggièunaltrogiorno”

Inutile dire che immediatamente il post della Bortone è stato sommerso di like e commenti come sia di persone comuni che di sui colleghi. Alberto Matano, per esempio, suo collega nel pomeriggio di Rai1 con La vita in diretta con delle emoticon per testimoniare il suo entusiasmo, e felici del ritorno in onda si sono mostrati anche i cosiddetti ‘affetti stabili’ del programma, ovvero gli ospiti fissi del talk: Jessica Morlacchi, Carolina Rey ed Antonio Mezzancella.

Anticipazioni nuova edizione del talk di Rai1 condotto da Serena Bortone: data d’inizio

Dopo la pausa estiva il programma del primo pomeriggio è pronto a tornare in onda con la nuova edizione reduce degli ottimi ascolti della stagione precedente. Non sono trapelati, in questi giorni, molti spoiler su Oggi è un altro giorno che rimarrà invariato nella sua formula alternando intrattenimento e informazione con lunghe interviste ai tanti ospiti del mondo dello spettacolo, della musica, del cinema e non solo che si raccontano a 360° nel salotto della Bortone. Tutto è pronto per l’inizio, quindi, previsto per lunedì 5 settembre alle 14.00 in punto su Rai1.