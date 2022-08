Serena Bortone e Alberto Matano, addio estate: decisione improvvisa in Rai

La vita in diretta anticipa: il conduttore in onda prima del previsto

Alberto Matano dovrà terminare le sue meritate vacanze una settimana prima del previsto. Difatti in base a quanto riportato dal popolare giornalista Giuseppe Candela su twitter il programma pomeridiano di Rai1 tornerà su Rai1 già a partire da lunedì 5 settembre (il post in cui lancia questa news è disponibile dopo il secondo paragrafo). Il motivo? In pratica c’entrano le imminenti nuove elezioni politiche. Difatti anche il giornalista con il suo programma quotidiano seguirà da vicino gli ultimi giorni di questa caldissima campagna elettorale. E questa mossa spiazzerà sicuramente Barbara d’Urso, che pensava di avere come competitor l’Estate in diretta di Roberta Capua e Gianluca Semprini. Chi vincerà la prima sfida tra i due?

Serena Bortone torna su Rai1 una settimana prima: le ultime anticipazioni

Giuseppe Candela, sempre in questo suo post pubblicato su twitter, ha rivelato che anche la popolare conduttrice tornerà prima del previsto su Rai Uno con il suo programma Oggi è un altro giorno (il 5 settembre). Il motivo? Anche stavolta c’entrano le imminenti elezioni politiche. Con tutta probabilità anche quest’ultima seguirà da vicino la campagna elettorale dando voce ai politici in campo:

“Rai1 gioca d’anticipo per le elezioni: La Vita in Diretta e Oggi è un altro giorno torneranno in onda da lunedì 5 settembre. Il debutto era fissato inizialmente per il 12 settembre…”

Quest’ultima, al contrario di Alberto Matano, che è sempre al centro dei rumor, non avrà contro subito il diretto competitor. Gli ascolti la premieranno senza Uomini e Donne di Maria De Filippi?

Rai1 gioca d'anticipo per le elezioni: #LaVitainDiretta e #Oggièunaltrogiorno torneranno in onda da lunedì 5 settembre. Il debutto era fissato inizialmente per il 12 settembre. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) August 1, 2022

Nessuna variazione per il resto del daytime di Rai Uno: la news

Si segnala che invece non ci saranno novità per quanto riguarda il resto del daytime di Rai Uno, che partirà come previsto. Quindi Eleonora Daniele con il suo Storie Italiane e Antonella Clerici con E’ sempre mezzogiorno torneranno in onda regolarmente lunedì 12 settembre. Il ritorno prima del previsto di Alberto Matano e Serena Bortone è dovuto semplicemente alle imminenti elezioni politiche, visto che il 25 settembre i cittadini verranno chiamati a dare il proprio voto per decidere il prossimo Premier.