Oroscopo del giorno e domani, Paolo Fox (8-9 agosto): le previsioni astrali

Paolo Fox svela l’oroscopo del giorno per i primi quattro segni dello zodiaco

Cosa succederà ai primi quattro segni zodiacali? Partiamo dai primi quattro, come di consueto, stando alle previsioni dell’8 e 9 agosto tratte dal suo Stellare:

ARIETE: non devono prendere tutto di petto, soprattutto le emozioni. Ci sono delle buone prospettive in vista. Domani parleranno lo stretto necessario di amore. Recupero generale.

TORO: oggi si sentono meglio di ieri. Ci sono dei contratti da rivedere. Sono pronti a fare tutto ciò che vogliono. Domani la bufera sentimentale sarà dietro l’angolo. Contrattazione in atto.

GEMELLI: manca qualcosa nella loro vita, ma non lo sanno manco loro cosa. Gli esami possono essere molto favoriti in questo periodo. Domani si dovranno preparare a Venere attiva. Fortuna nei contatti.

CANCRO: il brutto nuvolone fantozziano è ormai un lontano ricordo. Forse dovranno rinunciare a qualcosa. Domani Luna opposta. Un acquisto sarà rimandato.

Oroscopo di lunedì 8 e martedì 9 agosto 2022: le previsioni degli altri segni zodiacali

Si prosegue con i successivi quattro segni dello zodiaco secondo l’oroscopo di Paolo Fox, senza dimenticare l’oroscopo settimanale:

LEONE: si sentono in forma, oggi, e poi queste settimane sono di recupero emozionale. Nuove acquisizioni interessanti. Domani attenzione negli appuntamenti. Non devono strapazzarsi troppo.

VERGINE: meglio non fare troppi sforzi inutili. Oggi è meglio evitare di firmare accordi importanti. Domani Luna favorevole. Non conviene parlare di transazioni.

BILANCIA: sono decisamente più forti, oggi, e infatti potrebbero rimettersi in gioco. I prossimi due giorni saranno molto faticosi quindi meglio non caricarsi troppo di responsabilità. Domani attenzione a non creare un putiferio sul lavoro. Rimetteranno l’amore in ballo.

SCORPIONE: se c’è stata una separazione da poco allora è meglio non tornare a ripetere sempre le stesse cose. Qualcuno ha voglia di cambiare sul lavoro. Domani è tempo di decisioni importanti. Non devono strafare.

Le previsioni degli ultimi segni: cosa dice l’oroscopo di oggi di Paolo Fox

Infine gli ultimi segni dello zodiaco su quali pianeti favorevoli potranno contare? Cosa dicono le stelle? Scopriamolo con Paolo Fox e il suo oroscopo di oggi e domani:

SAGITTARIO: Giove e Venere sono favorevoli. Potrebbero regalare a coloro che sono nati questo segno zodiacale una bella sorpresa. Domani vorranno rivelare i loro sentimenti. Ritardo che sarà superato.

CAPRICORNO: Luna nel segno, le idee saranno più chiare del previsto. Dovrebbero ritrovare un certo equilibrio sul piano professionale. Domani Luna nel segno che aiuta l’amore. Incarichi e idee vincenti.

ACQUARIO: in questo momento sono parecchio svogliati, mancano degli stimoli interessanti. Decisamente faticosa, inoltre, la ripresa professionale. Domani Luna nel segno. Ci sono notizie sul lavoro non proprio favorevoli.

PESCI: il cielo porta qualche tensione di troppo, meglio non agitarsi troppo. Un pochino sottotono il lavoro. Domani riparte l’amore. Discussioni con il capo.