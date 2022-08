Oroscopo Paolo Fox del giorno e domani: le stelle del 18-19 agosto

Previsioni di Paolo Fox: cosa dicono le stelle e i pianeti per i primi quattro segni

Vediamo nel dettaglio cosa succederà al primo gruppo di segni zodiacali secondo l’oroscopo del giorno e domani tratto dal suo Stellare:

ARIETE: si prepareranno a un fine settimana importante. Opportunità sul lavoro. Domani potranno iniziare a parlare di amore. Possono farsi venire una buona idea.

TORO: Luna nel segno, quindi amore favorito. Tutto sembra più faticoso sul lavoro. Domani piccoli successi personali di cui andare fieri. Premiati i nuovi investimenti.

GEMELLI: potranno iniziare a programmare un fine settimana da sogno. La fantasia sul lavoro non manca di certo. Domani influsso di stelle piacevoli in amore. Proposte da valutare con attenzione.

CANCRO: non si esclude agitazione e scontrosità. Sul lavoro è tutto in ripresa. Domani le coppie che vanno avanti da tempo dovranno risolvere un problema. Piccole tensioni da superare.

L’oroscopo di oggi e domani parla chiaro: buone notizie in arrivo per il Leone

Oltre all’oroscopo di fine settimana prossimo, si prosegue, poi, con i successivi quattro segni dello zodiaco secondo le previsioni di Paolo Fox del 18-19 agosto:

LEONE: potrebbero alzare la voce in amore. Buone idee sul lavoro. Domani non dovranno arrabbiarsi con il partner. Buona notizia in arrivo.

VERGINE: splendida opportunità in amore. I progetti andranno portati avanti. Domani bella sorpresa in amore. Qualcosa si muove sul lavoro.

BILANCIA: qualcosa non funzionerà in amore. Grande vitalità sul lavoro. Domani buona stabilità sentimentale. Hanno bisogno di un grande futuro.

SCORPIONE: Luna in opposizione. A rischio la tenuta di un amore. Possono arrivare soluzioni sul lavoro. Domani Luna in opposizione. Non dovranno pensare alla sfera professionale.

Paolo Fox, oroscopo del 18-19 agosto 2022: le previsioni degli ultimi segni

Infine gli ultimi segni come se la caveranno? Scopriamolo con l’oroscopo degli ultimi segni dello zodiaco:

SAGITTARIO: i nuovi incontri sentimentali saranno importanti. Buone novità sul piano professionale. Domani non dovranno battere la fiacca in amore. Premiate le iniziative.

CAPRICORNO: potranno vincere tutto in amore. Periodo più facile da gestire sul lavoro. Domani grandi novità sentimentali e una conferma in arrivo. Vanno tutelati gli investimenti.

ACQUARIO: meglio non fidarsi degli incontri dell’ultimo minuto. Non sopportano più le provocazioni sul lavoro. Domani Venere che crea del disagio in amore. Bisogna aspettare tempi migliori per il lavoro.

PESCI: ci sarà qualcosa che non andrà in amore. Pensano di mollare tutto. Domani non potranno imporre le regole in amore. Sono un po’ stanchi.