Oroscopo Paolo Fox del giorno: le previsioni astrali di sabato 13 agosto

Scritto da Denis Bocca , il Agosto 13, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo del giorno secondo l’astrologo per eccellenza: previsioni dei primi segni

Vediamo cosa succederà ai primi quattro segni dello zodiaco secondo le previsioni di Paolo Fox tratte dal suo Stellare:

ARIETE: possono scoprire nuove potenzialità. Se ci sono delle proposte bisogna valutarle con attenzione.

TORO: è un fine settimana con Luna a favore, ma Venere contraria, quindi bisogna fare molta attenzione alla sfera sentimentale. Entro l’autunno potranno iniziare un nuovo progetto. Bene la forza fisica.

GEMELLI: giornata strana per le emozioni e per i sentimenti. Diventeranno polemici. Strategia vincente sul lavoro.

CANCRO: Luna in aspetto favorevole, devono capire come stanno le cose in amore. C’è un problema legato a un contratto di lavoro quindi meglio essere accorti onde evitare fregature dietro l’angolo.

Paolo Fox svela le previsioni dello zodiaco del 13 agosto 2022 per gli altri segni

Ecco l’oroscopo del giorno secondo l’astrologo per eccellenza per i successivi quattro segni dello zodiaco, senza dimenticare quello del fine settimana:

LEONE: c’è una buona energia in arrivo grazie ad alcuni pianeti in positivo. Potrebbero chiedere un trasferimento per quanto riguarda la sfera professionale.

VERGINE: meglio parlare con cautela con il partner di questioni amorose parecchio delicate. Meglio parlare dopo di un progetto importante perché ora le stelle non sono molto favorevoli.

BILANCIA: forte desiderio di vivere delle sensazioni nuove. Qualcosa ha creato un ritardo sul lavoro.

SCORPIONE: potrebbero sentirsi più libero in amore. Le finanze vanno tenute sotto controllo.

Previsioni degli ultimi segni dello zodiaco: l’oroscopo di oggi

Infine gli ultimi segni dello zodiaco come vivranno? Scopriamolo con le indicazioni planetarie ripotate da Paolo Fox e le sue previsioni:

SAGITTARIO: attimi di grande amore. Meglio fare tutto con calma stando attenti ai ritardi.

CAPRICORNO: i nati sotto questo segno possono finalmente organizzare una cenetta romantica. Torna una grande voglia di fare sul lavoro.

ACQUARIO: in casi estremi possono chiudere una relazione, se no potrebbero andare avanti anche se a fatica. Attenzione perché c’è del nervosismo sul lavoro.

PESCI: oggi va molto meglio e si sentono più forti in tutti gli aspetti. Gli incontri favorevoli non vanno sottovalutati ora più che mai.