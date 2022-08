Oroscopo Paolo Fox settimana prossima: prime previsioni di tutti i segni

Le prime anticipazioni sull’oroscopo settimanale da sabato 6 a venerdì 12 agosto 2022

Non c’è numero di DiPiùTV sul quale Paolo Fox non riveli le sue indicazioni astrali per i sette giorni successivi, come avviene sul numero uscito in tutte le edicole ieri, dal quale riprendiamo le prime informazioni sull’oroscopo del weekend e della settimana prossima, rivelando il giudizio che l’astrologo ha assegnato a ciascuno dei dodici segni: settimana difficile, sufficiente, discreta, buona o fantastica. Nei prossimi giorni riporteremo invece indicazioni più dettagliate relative sia alla vita amorosa che alla vita di coppia.

ARIETE: la settimana sarà buona e tutto il mese che è iniziato ieri si rivelerà amico di questo segno;

TORO: weekend e settimana discreti quelli dal 6 al 12 agosto; nella coppia evitare di pensare negativo;

GEMELLI: come per il primo segno, la settimana sarà buona ma bisognerà ritargliarsi un po’ di tempo per i sentimenti;

CANCRO: settimana buona anche per questo segno, anche se ci sono dei dubbi nella vita affettiva.

Paolo Fox e le previsioni settimanali fino al 12 agosto di altri quattro segni zodiacali

Passiamo, adesso, al secondo gruppo di segni, dal quinto all’ottavo, per i quali riprendiamo alcune indicazioni sull’oroscopo settimanale sempre dalla fonte citata sopra, ricordando che su un numero precedente della stessa rivista l’astrologo ha rivelato l’oroscopo di ieri e di oggi.

LEONE: settimana fantastica, nessun problema nel lavoro mentre nella coppia sarà importante essere sinceri;

VERGINE: buona la settimana di questo segno, per il quale arriva il tempo di ritrovare l’intimità;

BILANCIA: settimana buona anche per la Bilancia; nelle coppie che hanno superato una bufera ora torna la stabilità;

SCORPIONE: settimana discreta, in amore resta ancora tanto da dire mentre nel lavoro è previsto un recupero.

Lo zodiaco del weekend e della settimana prossima degli ultimi quattro segni secondo Paolo Fox

Concludiamo con le anticipazioni sulle previsioni astrologiche dal 6 al 12 agosto 2022 dei segni rimanenti, quindi dal nono al dodicesimo.

SAGITTARIO: settimana fantastica, Giove sarà favorevole per le coppie mentre nel lavoro si avrà voglia di rimettersi in gioco;

CAPRICORNO: settimana buona; le giornate in arrivo saranno utili per chi vorrà recuperare un sentimento;

ACQUARIO: buona anche la settimana di questo segno, in particolare nel lavoro sia avrà voglia di fare cose nuove;

PESCI: infine, buona anche la settimana dei Pesci, con un’importante novità che potrebbe arrivare per le coppie.