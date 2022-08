Oroscopo Paolo Fox settimanale: previsioni fino a venerdì 5 agosto 2022

Scritto da Emanuele Fiocca , il Agosto 1, 2022 , in Oroscopo

Lo zodiaco di Paolo Fox della settimana da oggi a venerdì prossimo: previsioni dei primi segni

Dal numero di DiPiùTV uscito in tutte le edicole la settimana scorsa, riprendiamo alcune informazioni relative all’oroscopo di questa settimana, da oggi al 5 agosto.

ARIETE: in questi primi giorni del nuovo mese Venere rimane contraria; in amore non sono da escludere momenti di nervosismo;

TORO: questa settimana è possibile fare incontri diversi dal solito specie se si è single; non recriminare venerdì;

GEMELLI: le coppie più stabili in questi giorni avranno la possibilità di superare una grande agitazione; evitare contrasti in amore;

CANCRO: fare molta attenzione da qui a venerdì ai rapporti con i parenti, specie se ci sono di mezzo eredità; continua, intanto, il passaggio di Venere.

Previsioni settimanali dell’oroscopo dall’1 al 5 agosto di altri quattro segni zodiacali

Passiamo, ora, agli astri di Paolo Fox del secondo gruppo di segni, ricordando che nei giorni scorsi il re delle stelle ha rivelato anche lo zodiaco di tutto il mese di agosto.

LEONE: riuscire a colpire il cuore dei single in questi giorni è più facile; le coppie ora fanno progetti ma ciò comporta spese;

VERGINE: nella vita di coppia è il momento di essere più leggeri; attenzione ad eventuali litigi con i parenti per questioni familiari;

BILANCIA: le coppie di lunga data devono decidere in merito a spese, cambiamenti o trasferimenti;

SCORPIONE: gli amori in questo periodo devono essere tutelati; forse qualcuno si arrabbierà con chi nega l’evidenza.

Oroscopo Paolo Fox degli ultimi segni: ecco le previsioni da oggi a venerdì prossimo

Per concludere, passiamo alle previsioni astrologiche della settimana relative agli ultimi segni.

SAGITTARIO: nella vita di coppia non si ha alcuna voglia di complicazioni adesso; Giove favorevole;

CAPRICORNO: le coppie che si sono sposate da poco potrebbero discutere anche per ragioni banali;

ACQUARIO: se ci sono responsabilità in famiglia, non è possibile disinteressarsene anche se nessuno vuole avere le mani legate;

PESCI: è il momento di iniziare a programmare qualcosa di bello relativo alla vita privata.