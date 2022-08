Oroscopo settimanale dal 10 al 16 agosto 2022: le previsioni di Antonio Capitani

Oroscopo della settimana fino a martedì 16 agosto: le previsioni di Antonio Capitani

L’astrologo è tornato su Vanity Fair con le sue previsioni sui primi quattro segni dello zodiaco consultabili qui di seguito.

ARIETE: anche se siete in ferie non mancheranno nuove proposte lavorative che potrebbero dare una bella svolta alla vostra vita. Bene l’amore.

LEONE: il vostro innato fascino vi tornerà molto utile in tante occasioni. Basta però essere sempre rigidi.

SAGITTARIO: siete molto determinati in quest’ultimo periodo. E questo vostro aspetto caratteriale vi tornerà molto utile soprattutto nel lavoro.

TORO: sarete molto attivi in questo periodo, nonostante siate in vacanza. Cercate però di prendere una pausa e riposarvi.

Oroscopo dei prossimi sette giorni dal 10 al 16 agosto 2022 di Antonio Capitani: le previsioni segno per segno

Antonio Capitani sempre su Vanity Fair si è poi concentrato su altri quattro segni dello zodiaco dando le sue previsioni.

VERGINE: vacanze, divertimento ed affari saranno al top in questo periodo come mai prima d’ora. Avete voglia di vivere a 360 gradi.

CAPRICORNO: bravi a tenere sempre i piedi ben saldi a terra in ogni occasione. Cercate di non essere continuamente ottimisti.

GEMELLI: sarete molto apprezzati nel lavoro. Tanti progetti tenuti nel cassetto fino a questo momento si concretizzeranno.

BILANCIA: otterrete molte soddisfazioni. Evitate però di annoiarvi subito in tante situazioni.

Oroscopo della prossima settimana da mercoledì 10 a martedì 16 agosto: le ultime previsioni di Antonio Capitani

Il popolare astrologo ha poi concluso il suo oroscopo su Vanity Fair dando le sue previsioni sull’amore, sulla fortuna e sul lavoro sui segni zodiacali ancora da prendere in considerazione (QUA per consultare l’oroscopo di una settimana fa).

ACQUARIO: questo è un momento in cui faticherete più del previsto. Da segnalare però che la fortuna strizza l’occhio dalla vostra parte.

CANCRO: finalmente dopo tanto soffrire ritroverete il sorriso e la serenità. Cercate di non essere sempre in ansia.

SCORPIONE: movida e vacanza vi faranno un gran bene in questo periodo. In amore andrà tutto liscio come l’olio in questo mese.

PESCI: avete grinta da vendere in questi giorni. Cercate di trovare soluzioni concrete ad eventuali problemi che potrebbero presentarsi a breve.