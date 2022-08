Oroscopo della settimana dal 3 al 9 agosto: previsioni di Antonio Capitani

Scritto da Alessio Cimino , il Agosto 3, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo settimanale fino a martedì 9 agosto 2022: le previsioni di Antonio Capitani

L’astrologo è tornato anche questa settimana su Vanity Fair con le sue previsioni sui primi segni dello zodiaco presi in considerazione.

ARIETE: mai come in questo periodo sentite la necessità di vivere a pieni polmoni la vita. Cercate di buttarvi alle spalle quel senso di insoddisfazione.

LEONE: finalmente ci sarà la tanto attesa svolta nella vostra vita. Ci saranno inoltre entrate economiche inaspettate.

SAGITTARIO: vi toglierete più di qualche soddisfazione. Dovete però tenere sempre gli occhi aperti, onde evitare spiacevoli sorprese.

TORO: è arrivato il momento finalmente di spiccare il volo. Ci saranno infatti novità molto interessanti nel campo lavoro. Le vacanze saranno per voi rigeneranti.

Oroscopo della prossima settimana dal 3 al 9 agosto di Antonio Capitani: le previsioni segno per segno

L’astrologo sull’ultimo numero del settimanale Vanity Fair si è poi concentrato sui successivi segni dello zodiaco dando le sue previsioni sull’amore, sulla fortuna e sul lavoro.

VERGINE: vi sentirete vivi come non mai nei prossimi giorni. Evitate però di essere un po’ troppo acidi.

CAPRICORNO: purtroppo la fortuna non strizza l’occhio dalla vostra parte in questo periodo, ma niente paura perché il carisma correrà in vostro aiuto.

GEMELLI: certe amicizie vi torneranno molto utili nei prossimi giorni. Basta farvi paranoie inutili su tutto.

BILANCIA: sarete molto apprezzati nel lavoro, e questo vi gratificherà molto. Bene l’amore e la passione.

Oroscopo dei prossimi sette giorni fino al 9 agosto di Antonio Capitani: le previsioni sugli ultimi segni dello zodiaco

Antonio Capitani su Vanity Fair ha poi dato le previsioni sugli ultimi segni dello zodiaco, il cui destino è ancora sconosciuto (QUA per consultare l’oroscopo di una settimana fa).

ACQUARIO: mai come in questo periodo avrete così tante soddisfazioni nel lavoro. Evitate però di fare le vittime ad ogni occasione.

CANCRO: successi importanti nel lavoro. Non date retta proprio a tutti perchè non è detto che vi diano consigli opportuni.

SCORPIONE: il vostro eloquio vi tornerà utile in parecchie occasioni nei prossimi giorni. Evitate di farvi troppe paranoie che tanto non vi porterà a niente.

PESCI: la possibilità di avere consensi nel lavoro e di dare una svolta nella vostra vita vi daranno una bella spinta. L’amore va a gonfie vele fino al 10 di questo mese, poi potrebbe esserci qualche problemino.